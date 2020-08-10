Таганский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Корпорация Google оштрафована на 1,5 млн рублей, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук:

«Мировым судьей судебного участка №373 Таганского района Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №422, в отношении Google LLC вынесено постановление, согласно которому Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ («Повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы») и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1,5 млн руб».

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В начале июля текущего года Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов. По данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, а более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

Это дело стало вторым в отношении Google. В декабре 2018 года американская компания была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тыс. рублей.

Статья в КоАП о крупных штрафах за повторное нарушение обязанности по прекращению на территории РФ выдачи поисковой системой запрещённой информации была введена в декабре прошлого года федеральным законом №405-ФЗ. Она предусматривает административные штрафы для граждан от 30 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, и для юрлиц — от полутора до пяти миллионов рублей. Таким образом, Google оштрафовали в данном случае «по минимальной шкале».

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