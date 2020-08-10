Саркис Дарбинян: «Мы намерены через суд обжаловать бездействие Роскомнадзора в деле о незаконных штрафах для москвичей»

Роскомнадзор не увидел нарушений в том, что МВД передало правительству Москвы в лице МАДИ часть полномочий по возбуждению и рассмотрению дел о нарушении режима «самоизоляции», в том числе доступ к персональным данным жителей. Об этом «МБХ медиа» сообщил глава юридической практики «РосКомСвободы», партнёр Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

В ответе ведомства на жалобу «РосКомСвободы» говорится, якобы МАДИ вправе осуществлять обработку персональных данных граждан, «если она необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей».

Глава юрпрактики «РосКомСвободы» заявил о намерении обжаловать это решение:

«Как видно из того поверхностного ответа Роскомнадзора, который мы получили на нашу жалобу, ведомство не хочет проверять МАДИ и московские власти на предмет соответствия законодательству о персональных данных. Это, конечно же, было достаточно ожидаемо. Никто уже давно и не надеется, что Роскомнадзор сможет хоть кого-то защитить. Неприкасаемые госорганы, которые являются на сегодня крупнейшими операторами персональных данных, никогда не становятся предметом проверки, а потому и делают с нашими данными, что хотят. Бездействие Роскомнадзора считаем незаконным, и мы будем обжаловать в суде как само бездействие надзорного ведомства, так и незаконную обработку данных со стороны МАДИ».

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В июне текущего года «РосКомСвобода» пожаловалась в Роскомнадзор на МАДИ за нарушение федерального закона «О персональных данных» при назначении штрафов за нарушение самоизоляции.

В жалобе подчеркивалось, что инспекция получала от МВД персональные данные автовладельцев, которые использовала для возбуждения административных дел за нарушение режима самоизоляции. При этом МАДИ не уполномочивали следить за соблюдением этого режима.

Весной многие москвичи получили штрафы, и постановления о привлечении к административной ответственности владельцы автомобилей приходили от МАДИ без составления протоколов, на основании информации с камер видеофиксации. Юристы «РосКомСвободы» получили множество жалоб на такие штрафы, в частности — за нарушение самоизоляции на авто.

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