Глава Роскомнадзора считает проблемой смещение контента в интернет

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андреем Липовым. Обсуждалась деятельность ведомства по защите персональных данных, выявлению противоправного контента, вопросы развития сетей связи. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Глава Роскомнадзора заявил о том, что в области обработки персональных данных россиян в последнее время возникает достаточно большое количество проблем, поскольку в интернете существует огромное количество сервисов, которые обрабатывают персональные данные. По оценкам РКН, в России почти 5 миллионов таких компаний, что достаточно много с точки зрения необходимости надзора за ними.

К тому же, заметен рост количества жалоб на работу с данными россиян — за прошлый год их стало больше на 20%, и много проблем, по словам Липова, связаны именно с недостаточно развитым законодательством РФ по части обработки и сохранения персданных.

Липов предложил увеличить штрафы за их утечку и неправомерное использование (сейчас он составляет 75 тысяч рублей), а также увеличить срок давности до года, поскольку «иногда дела просто не успевают быть рассмотренными в суде».

Глава РКН также посетовал на отсутствие полномочий по проверке обработки персональных данных:

«У нас на сегодняшний день есть возможность только так называемого документального контроля, то есть мы можем документы проверить, посмотреть, в соответствии с какими внутренними документами они обрабатывают персональные данные наших граждан и насколько эти документы соответствуют законодательству, 152-му федеральному закону. А как они обрабатывают на самом деле, мы не видим, у нас нет такой возможности. Может быть, здесь стоило бы подумать нам вместе с законодателями о том, чтобы получить право инструментального контроля. То есть чтобы мы могли развить некую технологическую экспертизу, чтобы проверять, если у нас возникают сомнения, насколько эти данные правомерно обрабатываются, потому что у нас должна и цель соответствовать тому, как обрабатываются данные, и срок, и ещё ряд факторов».

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Липов обратил внимание на такой фактор, как трансграничность обработки персональных данных. Он в качестве примера привёл расторжение Верховным судом Европы договора с США об обработке данных европейцев в Штатах, что неизбежно должно подтолкнуть американские компании к переносу своих серверов в ЕС. «Будем смотреть, что там из этого у них выйдет», — отметил он.

Роскомнадзор также хочет получить право по решению суда блокировать иностранные ресурсы с персональными данными россиян. В ходе встречи с Путиным Липов отметил, что Конвенция по автоматизированной обработке данных дает государству право определять страны, в которых персональные данные обрабатываются ненадлежащим образом. Это право хотел бы закрепить за собой Роскомнадзор.

Как пояснил Липов, попадающая в Сеть персональная информация признается общедоступной. Тем не менее, заблокировать поддельную учетную запись, например, известного лица, в такой ситуации может быть затруднительно из-за законов других стран.

«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, «извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — приводит «Интерфакс» слова Липова.

Однако глава Роскомнадзора понимает, что в таком случае может появиться слишком большое количество судебных решений по удалению информации о людях, «которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали». В связи с этим Липов предложил доработать этот вопрос.

Он также обратил внимание на обработку биометрии, на основе которой сейчас развивается много систем.

«К сожалению, персональные биометрические данные – это данные, от которых мы можем отказаться всего лишь один раз в жизни – в конце её, — заявил Липов. — То есть это то, что мы не можем совсем изменить. Персональные данные – паспортные данные, сам паспорт – мы можем поменять, а вот нашу биометрию мы поменять не можем. При этом последствия обработки биометрических данных нам ещё до конца неизвестны. Например, радужная оболочка глаза говорит обо всех болезнях человека. Если она используется для идентификации, то как она может быть потом переиспользована без ведома человека, мы ещё не знаем. В общем, хотели бы подумать насчёт более чёткого регулирования в этой сфере, более осторожного. Естественно, не противопоставляя это регулирование тем целям по развитию цифровой экономики, которые у нас стоят».

Стоит заметить, что к работе Роскомнадзора в области защиты персональных данных россиян есть немало вопросов. Данные россиян всё чаще утекают в Сеть, а нарушения в отношении простых граждан почему-то не вызывают должного интереса надзорного ведомства. Один из последних кейсов — отказ считать нарушением передачу полицией правительству Москвы в лице МАДИ полномочий по возбуждению и рассмотрению режима «самоизоляции». По мнению РКН, МАДИ вправе осуществлять обработку персональных данных граждан, «если она необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей». Данное решение юристы РосКомСвобобы будут оспаривать в суде.

На встрече с Президентом глава Роскомнадзора также отчитался о блокировках, которые осуществляет надзорное ведомство. По его словам, в последнее время заметен рост количества запрещённой информации в Сети, взяв для сравнения 2012 год, когда блокировались в основном только пропаганда суицида и детская порнография. В 2019 году была заблокирована уже 531 тысяча запрещённых материалов, из которых 208 тысяч — это материалы экстремистских и террористических организаций.

«Очень серьёзный отрыв, и это основной вызов на сегодняшний день, на мой взгляд, с точки зрения работы по запрещённому контенту в сети Интернет», — отметил он.

«Понятно, что основная проблема у нас, конечно же, в интернете, потому что медиапотребление сместилось в интернет, здесь основные вызовы», — добавил глава РКН, назвав смещение потребления контента в Сеть «основным вызовом», поставив его на одну ступень с проблемой персональных данных.

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