Белорусский IT-сектор заявил о готовности уйти из страны из-за «раскручивания спирали насилия»

Происходящие в Беларуси события не могли не отразиться на IT-бизнесе, особенно после трёхдневного шатдауна, который власти устроили после выборов президента на волне вспыхнувших по всей стране протестов. Сооснователь международного разработчика мобильных игр и развлекательных приложений Gismart Дмитрий Липницкий (один из офисов компании расположен в РБ) заявил, что блокировка интернета негативно сказалась на бизнесе и репутации страны в целом. По словам Липницкого, в Минске работает значительная часть сотрудников компании, но еще до выборов руководство решило перевезти часть команды в Киев (офисы Gismart есть также в Лондоне и Пекине).

«Это решение помогло избежать действительно серьезных финансовых потерь», — заявил предприниматель. При этом он указал, что у тех, кто остался в Минске, все равно были проблемы с доступом к интернету, несмотря на попытки обойти ограничения, и не исключил, что может переехать еще часть сотрудников.

Михаил Томшинский, сооснователь и гендиректор маркетплейса для пассажирских перевозок «Атлас», который работает в Беларуси и России, оценил прямые потери индустрии перевозок в $100 тыс. в сутки. Перевозчики недополучают примерно 30% выручки ежедневно, заявил он Forbes.

«Последние несколько дней мы были вынуждены заниматься инфраструктурными задачами и перевезти пострадавшие сервисы в новое облако, чтобы восстановить к ним доступ», — сообщил он и добавил, что основной проблемой остается стабильный доступ в интернет у клиентов.

Блокировки интернета в Белоруссии на фоне протестов в стране ударили по бизнесу IT-компаний, рассказали опрошенные Forbes предприниматели. Чтобы продолжить работу, некоторые компании были вынуждены перевезти сотрудников в другие страны. Как теперь а…https://t.co/3jHeCWcNzN — ForbesRussia (@ForbesRussia) August 13, 2020

«Я думаю, проблемы есть у всех IT-компаний в стране, так как отсутствие интернета нарушает их работу, — заявил глава IT-компании с офисом в РБ, пожелавший остаться анонимным. — Мы видим для себя политические риски. Если ты задумал собрать денег и вложиться в компанию в Беларусь, то об этом пока можно забыть на ближайшие полгода-год. У инвесторов этот рынок в ближайшее время будет вызывать отторжение. Пока нельзя прогнозировать дальнейшую ситуацию и мы не знаем, какой будет результат. Либо останется Лукашенко, либо придут новые люди. Если останется Лукашенко, люди в любом случае задумаются о переносе бизнеса или хотя бы его части, чтобы снизить риски».

SoftSwiss, которая делает программное обеспечение для азартных онлайн-игр и букмекерских сайтов, решила вывезти около 60 человек за границу в день выборов, сразу после того, как они проголосовали, заявил основатель группы компаний Иван Монтик. Всего в Белоруссии работает несколько сотен сотрудников. По словам Монтика, сейчас связь работает с перебоями. «Весь интернет, насколько я понимаю, не блокируется, а блокируются определенные каналы, режется трафик», — заявил он, отметив, что это сильно влияет на разработку.

Основатель SoftSwiss считает, что блокировка интернета в Белоруссии на фоне протестов может отбросить ИТ-отрасль страны на годы назад. «Если такое в стране будет и дальше происходить, когда никого не слышат и всех лупят, уверен, 80–90% ИТ-отрасли из страны уедет», — предполагает он.

Более 500 представителей IT-отрасли Белоруссии подписали открытое письмо президенту Александру Лукашенко. В нём они призвали остановить насилие против мирных протестующих, в противном случае пригрозив перенести бизнес из страны. По мнению предпринимателей, несмотря на заверения властей республики в поддержке, на ближайшие полгода-год о серьёзных инвестициях можно забыть.

Основатели, руководители и сотрудники белорусских IT-компаний отметили в обращении, что в последние месяцы наблюдается «раскручивание спирали насилия».

Мы публикуем открытое письмо, которое подписали фаундеры и СЕО белорусских ИТ-компаний. Подписи ещё собирают.Мы… Опубликовано dev.by Среда, 12 августа 2020 г.

«Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают, — пишут авторы письма. — Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело».

В частности, немало трудностей для IT-бизнеса вызвало трёхдневное отключение интернета. Ранее российский предприниматель даже подал в суд на Лукашенко из-за того, что его сотрудница, находящаяся в Минске, не смогла вовремя подготовить презентацию для бизнес-форума. Отключение интернета в Белоруссии стоило экономике республике $56,4 млн за каждый из трёх дней перебоев, подсчитали аналитики.

Сотрудники и владельцы IT-компаний потребовали от белорусских властей:

остановить насилие в отношении мирных граждан; освободить всех политзаключённых и задержанных; провести новые прозрачные выборы президента страны; обеспечить граждан свободным доступом к информации.

В заявлении подчёркивается, что в случае невыполнения этих требований уже в ближайшее время может начаться массовый отток IT-специалистов за рубеж, а все достижения Белоруссии в сфере высоких технологий, которых добились за время правления Лукашенко, исчезнут в короткий срок. В нынешних условиях технологичный бизнес работать не может, заявили IT-компании.

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — подчеркнули подписавшиеся под обращением.

Глава белорусского сервиса для автоматизации документооборота PandaDoc Микита Микадо, который также известен по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, обратился к силовикам из своей страны. Предприниматель предложил им помощь в случае, если те хотят уйти со службы на фоне протестов, но не могут этого сделать по финансовым причинам:

«Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь. Я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров. Сделайте то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей, вести войну против собственного народа».

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Микадо записал видео после появления серии роликов от бывших белорусских военных, которые на камеру выбрасывают свою форму и знаки отличия. Так они выражают солидарность с протестующими из-за результатов президентских выборов. Это уже второй пост Микадо в инстаграме в поддержку протестов. До этого он опубликовал бело-красно-белый флаг, который был государственным символом Белоруссии до референдума 1995 года, инициированного Александром Лукашенко.

Микадо создал сервис PandaDoc вместо с другим белорусом Сергеем Борисюком в 2011 году. В августе 2020 года PandaDoc в очередном раунде привлекла 30 миллионов долларов на американском рынке, в том числе от венчурного фонда Microsoft.

Крупный американский предприниматель белорусского происхождения Аркадий Добкин (EPAM Systems) написал письмо-обращение к сотрудникам компании и участникам акций протеста.

«Мы просим тех из вас, кто вышел на улицы, прежде всего думать о своей безопасности, — заявил он. — Мы хотим и будем помогать тем, чьи родные были несправедливо задержаны или пострадали каким-либо иным образом. Сформированы несколько групп поддержки в кризисных ситуациях из числа коллег, которые готовы откликнуться и сделать всё возможное, чтобы помочь вам в нынешних обстоятельствах. С этой целью EPAM организовала горячую линию, на которую в экстренном случае могут обратиться ваши близкие. Мы просим вас передать этим людям номер нашей горячей линии и сказать им, что при необходимости они могут позвонить на неё. Пока у нас нет ответов на некоторые из ваших наиболее острых вопросов о том, что будет происходить в дальнейшем. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь! Безопасность и здоровье вас и ваших родных, равно как и ваше будущее — наш приоритет».

«Сегодня Беларусь представляет собой не просто крупнейший центр EPAM. Беларусь — часть ДНК компании и важнейший компонент её стратегии роста. Берегите себя, заботьтесь о себе и друг о друге. Мы с вами и мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с этим», — подытожил он.

Несколько источников Dev.by сообщили, что сотрудников Wargaming (создатель World of Tanks) в Минске попросили спешно покинуть офисы и поработать дома из-за сложной обстановки в столице Беларуси. Также появилась информация, что в офис компании направились силовики.

Wargaming попросила сотрудников в Минске «спешно покинуть офисы и поработать из дома», рассказали несколько источников https://t.co/4bQSw7K4PM. В самой компании сообщили, что «эвакуации не было», а большая часть людей и так работала на удалёнкеhttps://t.co/QJGJjwh2rM — Стартапы и бизнес (@vcru) August 13, 2020

World of tanks v. Лукашенко — Pavel Chikov (@pchikov) August 13, 2020

Однако в комментарии «Чемпионату» в офисе Wargaming ответили, что ничего такого не происходит: «Эвакуации нет, компания работает в удалённом режиме».

Но в личных комментариях исполнительному директору ОЗИ Михаилу Климарёву сотрудники компании заявили нечто иное:

Ребята из Wargaming решили тоже разойтись по домам от греха подальше. Это Михаилу Климарёву сообщили сами сотрудники pic.twitter.com/rh80Dukd2L — Internet Protection Society (@safe_runet) August 13, 2020

В минский офис «Яндекса» пришли неизвестные вооруженные люди. Эту информацию «Медузе» подтвердили в пресс-службе компании. Также, по данным издания Onliner, обыск идет в минском офисе Uber. Бренд Uber в Беларуси принадлежит «Яндексу», но офисы у них находятся в разных местах, уточнили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса».

«Слетевший с катушек людоед решил разгромить вообще всю страну. Яндекс, Убер, теперь Wargaming. Революцию делают не люди на улице, а он сам», — прокомментировал у себя в канале сложившуюся ситуацию создатель TgVPN Владислав Здольников.

Явно не на пользу инвестиционному климату в Беларуси происходят и задержания представителей отрасли, а также СМИ и владельцев Telegram-каналов. Так, с ночь с 9 на 10 августа был арестован совладелец и операционный директор Rozum Robotics Михаил Чупринский. По словам гендиректора компании Виктора Хаменка, Чупринского задержали в подъезде собственного дома и в данный момент его местонахождение до сих пор неизвестно.

В ночь с 9-го на 10-е августа был арестован совладелец и операционный директор Rozum Robotics Михаил Чупринский. По… Опубликовано Viktar Khamianok Среда, 12 августа 2020 г.

Редакция телеграм-канала Telegram Info заявила о пропаже в Минске внештатного оператора студии «Амурские волны» Вадима Чаюкова. В ночь на 13 августа он отправился в минский микрорайон Малиновка, около полуночи сообщил, что рядом стреляют резиновыми пулями, а затем перестал выходить на связь.

Анна Карпова из «Амурских волн» рассказала «Медузе», что Вадим Чаюков в августе перед самыми выборами поехал в Беларусь снимать происходящие там события. Его телефон был включен примерно до 12:00 13 августа. Последний звонок сбросили, а затем телефон выключили. В больницах и изоляторе на улице Окрестина в Минске родным Чаюкова сказали, что его там нет. Правозащитный центр «Весна» не располагает никакой информацией о нем.

Илон Маск ответил пользователю Твиттера на пост о насилии на протестах после президентских выборов в Белоруссии. Глава Tesla и SpaceX стал одной из первых известных персон на Западе, кто публично отреагировал на ситуацию. «Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — написал он.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Менее чем за час Маск получил больше тысячи ответов. Ему предлагают распространить информацию на Западе, сделать заявление и даже повесить бело-красно-белый флаг на Tesla.

Напомним, в разгар шатдауна активисты обратились к Илону Маску подключить Беларусь к бесплатному спутниковому интернету. Авторы петиции объяснили свою просьбу тем, что власти стран намеренно блокируют интернет из-за протестов, поэтому они бы хотели, чтоб в республике появился доступ в Сеть от StarLink.

Недавно стало известно, что западные страны могут ввести санкции против руководства Республики Беларусь, если не будет остановлено насилие. Естественно, это может стать ещё одним нехорошим знаком для IT-бизнеса, который и так уже «сидит на чемоданах».

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