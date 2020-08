Белорусский IT-сектор заявил о готовности уйти из страны из-за «раскручивания спирали насилия»

Происходящие в Беларуси события не могли не отразиться на IT-бизнесе, особенно после трёхдневного шатдауна, который власти устроили после выборов президента на волне вспыхнувших по всей стране протестов. Сооснователь международного разработчика мобильных игр и развлекательных приложений Gismart Дмитрий Липницкий (один из офисов компании расположен в РБ) заявил, что блокировка интернета негативно сказалась на бизнесе и репутации страны в целом. По словам Липницкого, в Минске работает значительная часть сотрудников компании, но еще до выборов руководство решило перевезти часть команды в Киев (офисы Gismart есть также в Лондоне и Пекине).

«Это решение помогло избежать действительно серьезных финансовых потерь», — заявил предприниматель. При этом он указал, что у тех, кто остался в Минске, все равно были проблемы с доступом к интернету, несмотря на попытки обойти ограничения, и не исключил, что может переехать еще часть сотрудников.

Михаил Томшинский, сооснователь и гендиректор маркетплейса для пассажирских перевозок «Атлас», который работает в Беларуси и России, оценил прямые потери индустрии перевозок в $100 тыс. в сутки. Перевозчики недополучают примерно 30% выручки ежедневно, заявил он Forbes.

«Последние несколько дней мы были вынуждены заниматься инфраструктурными задачами и перевезти пострадавшие сервисы в новое облако, чтобы восстановить к ним доступ», — сообщил он и добавил, что основной проблемой остается стабильный доступ в интернет у клиентов.

«Я думаю, проблемы есть у всех IT-компаний в стране, так как отсутствие интернета нарушает их работу, — заявил глава IT-компании с офисом в РБ, пожелавший остаться анонимным. — Мы видим для себя политические риски. Если ты задумал собрать денег и вложиться в компанию в Беларусь, то об этом пока можно забыть на ближайшие полгода-год. У инвесторов этот рынок в ближайшее время будет вызывать отторжение. Пока нельзя прогнозировать дальнейшую ситуацию и мы не знаем, какой будет результат. Либо останется Лукашенко, либо придут новые люди. Если останется Лукашенко, люди в любом случае задумаются о переносе бизнеса или хотя бы его части, чтобы снизить риски».

SoftSwiss, которая делает программное обеспечение для азартных онлайн-игр и букмекерских сайтов, решила вывезти около 60 человек за границу в день выборов, сразу после того, как они проголосовали, заявил основатель группы компаний Иван Монтик. Всего в Белоруссии работает несколько сотен сотрудников. По словам Монтика, сейчас связь работает с перебоями. «Весь интернет, насколько я понимаю, не блокируется, а блокируются определенные каналы, режется трафик», — заявил он, отметив, что это сильно влияет на разработку.

Основатель SoftSwiss считает, что блокировка интернета в Белоруссии на фоне протестов может отбросить ИТ-отрасль страны на годы назад. «Если такое в стране будет и дальше происходить, когда никого не слышат и всех лупят, уверен, 80–90% ИТ-отрасли из страны уедет», — предполагает он.

Более 500 представителей IT-отрасли Белоруссии подписали открытое письмо президенту Александру Лукашенко. В нём они призвали остановить насилие против мирных протестующих, в противном случае пригрозив перенести бизнес из страны. По мнению предпринимателей, несмотря на заверения властей республики в поддержке, на ближайшие полгода-год о серьёзных инвестициях можно забыть.

Основатели, руководители и сотрудники белорусских IT-компаний отметили в обращении, что в последние месяцы наблюдается «раскручивание спирали насилия».

«Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают, — пишут авторы письма. — Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело».

В частности, немало трудностей для IT-бизнеса вызвало трёхдневное отключение интернета. Ранее российский предприниматель даже подал в суд на Лукашенко из-за того, что его сотрудница, находящаяся в Минске, не смогла вовремя подготовить презентацию для бизнес-форума. Отключение интернета в Белоруссии стоило экономике республике $56,4 млн за каждый из трёх дней перебоев, подсчитали аналитики.

Сотрудники и владельцы IT-компаний потребовали от белорусских властей:

В заявлении подчёркивается, что в случае невыполнения этих требований уже в ближайшее время может начаться массовый отток IT-специалистов за рубеж, а все достижения Белоруссии в сфере высоких технологий, которых добились за время правления Лукашенко, исчезнут в короткий срок. В нынешних условиях технологичный бизнес работать не может, заявили IT-компании.

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — подчеркнули подписавшиеся под обращением.

Глава белорусского сервиса для автоматизации документооборота PandaDoc Микита Микадо, который также известен по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, обратился к силовикам из своей страны. Предприниматель предложил им помощь в случае, если те хотят уйти со службы на фоне протестов, но не могут этого сделать по финансовым причинам:

.

Микадо записал видео после появления серии роликов от бывших белорусских военных, которые на камеру выбрасывают свою форму и знаки отличия. Так они выражают солидарность с протестующими из-за результатов президентских выборов. Это уже второй пост Микадо в инстаграме в поддержку протестов. До этого он опубликовал бело-красно-белый флаг, который был государственным символом Белоруссии до референдума 1995 года, инициированного Александром Лукашенко.

Микадо создал сервис PandaDoc вместо с другим белорусом Сергеем Борисюком в 2011 году. В августе 2020 года PandaDoc в очередном раунде привлекла 30 миллионов долларов на американском рынке, в том числе от венчурного фонда Microsoft.

Крупный американский предприниматель белорусского происхождения Аркадий Добкин (EPAM Systems) написал письмо-обращение к сотрудникам компании и участникам акций протеста.

«Мы просим тех из вас, кто вышел на улицы, прежде всего думать о своей безопасности, — заявил он. — Мы хотим и будем помогать тем, чьи родные были несправедливо задержаны или пострадали каким-либо иным образом. Сформированы несколько групп поддержки в кризисных ситуациях из числа коллег, которые готовы откликнуться и сделать всё возможное, чтобы помочь вам в нынешних обстоятельствах. С этой целью EPAM организовала горячую линию, на которую в экстренном случае могут обратиться ваши близкие. Мы просим вас передать этим людям номер нашей горячей линии и сказать им, что при необходимости они могут позвонить на неё. Пока у нас нет ответов на некоторые из ваших наиболее острых вопросов о том, что будет происходить в дальнейшем. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь! Безопасность и здоровье вас и ваших родных, равно как и ваше будущее — наш приоритет».

«Сегодня Беларусь представляет собой не просто крупнейший центр EPAM. Беларусь — часть ДНК компании и важнейший компонент её стратегии роста. Берегите себя, заботьтесь о себе и друг о друге. Мы с вами и мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с этим», — подытожил он.

Несколько источников Dev.by сообщили, что сотрудников Wargaming (создатель World of Tanks) в Минске попросили спешно покинуть офисы и поработать дома из-за сложной обстановки в столице Беларуси. Также появилась информация, что в офис компании направились силовики.

Однако в комментарии «Чемпионату» в офисе Wargaming ответили, что ничего такого не происходит: «Эвакуации нет, компания работает в удалённом режиме».

Но в личных комментариях исполнительному директору ОЗИ Михаилу Климарёву сотрудники компании заявили нечто иное:

В минский офис «Яндекса» пришли неизвестные вооруженные люди. Эту информацию «Медузе» подтвердили в пресс-службе компании. Также, по данным издания Onliner, обыск идет в минском офисе Uber. Бренд Uber в Беларуси принадлежит «Яндексу», но офисы у них находятся в разных местах, уточнили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса».

«Слетевший с катушек людоед решил разгромить вообще всю страну. Яндекс, Убер, теперь Wargaming. Революцию делают не люди на улице, а он сам», — прокомментировал у себя в канале сложившуюся ситуацию создатель TgVPN Владислав Здольников.

Явно не на пользу инвестиционному климату в Беларуси происходят и задержания представителей отрасли, а также СМИ и владельцев Telegram-каналов. Так, с ночь с 9 на 10 августа был арестован совладелец и операционный директор Rozum Robotics Михаил Чупринский. По словам гендиректора компании Виктора Хаменка, Чупринского задержали в подъезде собственного дома и в данный момент его местонахождение до сих пор неизвестно.

Редакция телеграм-канала Telegram Info заявила о пропаже в Минске внештатного оператора студии «Амурские волны» Вадима Чаюкова. В ночь на 13 августа он отправился в минский микрорайон Малиновка, около полуночи сообщил, что рядом стреляют резиновыми пулями, а затем перестал выходить на связь.

Анна Карпова из «Амурских волн» рассказала «Медузе», что Вадим Чаюков в августе перед самыми выборами поехал в Беларусь снимать происходящие там события. Его телефон был включен примерно до 12:00 13 августа. Последний звонок сбросили, а затем телефон выключили. В больницах и изоляторе на улице Окрестина в Минске родным Чаюкова сказали, что его там нет. Правозащитный центр «Весна» не располагает никакой информацией о нем.

Илон Маск ответил пользователю Твиттера на пост о насилии на протестах после президентских выборов в Белоруссии. Глава Tesla и SpaceX стал одной из первых известных персон на Западе, кто публично отреагировал на ситуацию. «Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — написал он.

Sorry to hear this. What can we do to help?

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020