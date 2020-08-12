Власти Беларуси вернули интернет, операторы обещают компенсации пользователям

После трёх дней перебоев утром 12 августа у пользователей в Республике Беларусь вновь начали работать интернет-сервисы. Читатели издания TUT.BY сообщили о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах. Похожие сообщения пришли как из Минска, так и из других регионов, в частности, из Гомельской и Могилевской областей:

«Пользователи пишут, что около 6.50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем. У журналиста TUT.BY, например, получилось зайти на российский ТАСС и американский The New York Times. Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Примерно в 9 утра стали доступны и сайты СМИ — в том числе TUT.BY и Onliner. Причем не только на территории Беларуси, но и за ее пределами»».

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Позднее издание уточнило, что у пользователей из Белорусии интернет заработал одновременно примерно в 6:50. У них открылся доступ к большинству популярных мессенджеров и социальных сетей (Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram), также заработатли Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси.

Ранее белорусский государственный оператор связи «Белтелеком» заявил, что проблемы с доступом к интернету возникли в связи с многочисленными кибератаками из-за рубежа.

После трех дней перебоев утром 12 августа у пользователей в Белоруссии вновь начал работать мобильный интернет. Минск причиной сбоев называл кибератаки из-за рубежаhttps://t.co/ltSdJSemtR Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС pic.twitter.com/ULZh6GCWPx — РБК (@ru_rbc) August 12, 2020

В Минске вновь заработал мобильный интернетhttps://t.co/pHENtLSkWj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) после восстановления доступа сообщил, что «по состоянию на 12 августа текущего года отмечается существенное снижение массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций». НЦОТ также отрапортовал о завершении аварийно-восстановительных работ на сетях партнёров, находящихся на территории сопредельных государств.

С 9 августа, дня выборов президента, в Белоруссии серьёзные проблемы с интернетом. Не работают соцсети, сервисы Google и «Яндекса». Чем объясняют сбои чиновники и как с неполадками справляются местные жители — коллеги из TJ собрали последние сведенияhttps://t.co/3cmNG0EWQT — Стартапы и бизнес (@vcru) August 12, 2020

Однако у интернет-экспертов нет особого доверия официальной версии шатдауна. Многие сходятся во мнении, что это сами власти отключали доступ к Сети в связи с вспыхнувшими по всей республике протестами против результатов голосования на выборах президента страны, которое они считают сфальсифицированным.

Технический директор специализирующейся на информационной безопасности компании Qrator Labs Артем Гавриченков в разговоре с РБК указывал, что среди причин сбоев может быть перегрузка каналов связи по различным причинам, в том числе физическое отключение или повреждение линий связи, принудительное ограничение полосы пропускания трафика, установка и использование средств анализа трафика. Также сбои могут быть вызваны DDoS-атаками и повышенной нагрузкой от пользователей, добавил он, отметив, что не может подтвердить или опровергнуть, действительно ли причиной сбоев стала DDoS-атака. Другие опрошенные РБК эксперты также не исключали, что сбои могли стать следствием целенаправленных действий белорусских властей.

«Штош, хорошие утренние новости! — пишет Telegram-канал «За BYnet». — Нам дали интернет, всё начало восстанавливаться. Есть доступ с А1, МТС, life, byfly за рубеж. Пока непонятно сколько продлится это послабление, лучше, на всякий случай, качайте впны и прокси, пока есть возможность!»

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, который также не верит в официальную версию возникновения причин шатдауна, с помощью сервиса NetBlocks подсчитал стоимость отключения белорусского интернета за одни сутки — 56,4 миллиона долларов.

Протесты, которые всколыхнули многие регионы республики, очень жёстко подавлялись силовиками. Согласно официальным данным, задержаны около 6 тысяч человек, возбуждено 17 уголовных дел, за помощью обратился 51 человек, 14 силовиков получили повреждения разной степени тяжести, а действия милиции порой не поддавались никакому объяснению в связи с тем уровнем жестокости и агрессии, которую проявляли правоохранители — так, были нередки случаи, когда «под горячую руку» попадали несовершеннолетние. В целом протесты прошли в 25 городах, если верить статистике МВД РБ.

Также белорусские силовики достаточно брутально задержали нескольких российских активистов, объявив их провокаторами беспорядков, но «Открытая Россия» обнаружила в ролике двух своих координаторов, приехавших наблюдать за выборами.

Досталось и журналистам из РФ. Были задержаны представители Daily Storm, WarGonzo, Знак.com, «Медузы» и других изданий. Некоторых из них уже отпустили. В целом же от действий силовиков пострадало несколько десятков местных и зарубежных журналистов — правоохранители открыто нападали на них, разбивали камеры, отбирали карты памяти и т.д.

За последние несколько дней в Белоруссии задержали около 50 сотрудников прессы https://t.co/WdV48Elww2 pic.twitter.com/Wn23JAsSO5 — НТВ (@ntvru) August 12, 2020

С неожиданным заявлением выступил единоросс Антон Горелкин, сказав, что он никогда не согласится с насилием против журналистов, подчеркнув, что с таким подходом власти Беларуси вряд ли получат положительное для себя освещение происходящих там событий. По поводу отключения интернета он вспомнил события «арабской весны» в Египте:

«Там власти были недовольны, как местная молодежь ругает их в Твиттере. И начали блокировать твиттер, одновременно отключая мобильный интернет в районах больших площадей и крупных улиц. Это привело к тому, что люди, выпускавшие протестный пар в сети, массово пошли на улицы. Я сторонник мирного разрешения любых конфликтов. Да, среди протестующих в Белоруссии есть те, кто намеренно пытается обострить ситуацию. Но власть на то и власть, чтобы пресекать насилие, а не умножать его. Всем потом жить в одной стране, и сторонникам Лукашенко, и его противникам. Лучше начать договариваться прямо сейчас, пока еще не слишком много людей пострадало и, тем более, погибло. Потому что все равно ведь придется договариваться».

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Вполне ожидаемо, об отключении интернет-ресурсов, о шатдаунах в Москве и Ингушетии, а также о том, как ведут себя власти по отношению к протестующим в России, депутат Госдумы ничего не сказал.

Московский предприниматель Роман Масленников подал иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Лукашенко и оператору связи «Белтелеком» из-за отключения интернета в Белоруссии во время протестов. Об этом Масленников сообщил «МБХ медиа».

«Я подал иск, потому что у меня сотрудница с воскресенья была недоступна: WhatsApp не работал, Telegram не работал, ничего она не могла написать оттуда (из Минска). Несколько сотрудников в Минске были просто недоступны», — сказал Масленников.

Предприниматель требует взыскать с президента Белоруссии и оператора миллион рублей упущенной выгоды. По его словам, из-за отсутствия интернета он не смог подготовить презентацию, чтобы выступить на сахалинском форуме Sakhalin Marketing Forum.

Впрочем, разговоры о компенсациях за отсутствие интернета звучат и среди самих белорусов.

Беларуский бизнес! А слабо, например А1, в знак солидарности дать беларусам бесплатно интернет трафик? Ну или на время отменить абон. плату? Или даже за отсутствующую несколько дней услугу лавэ соберете? Опубликовано Сергеем Кожуро Среда, 12 августа 2020 г.

«Рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы в установленном порядке» рекомендовало операторам и Минсвязи РБ, но в свете того, что есть основания считать белорусский шатдаун делом рук самих властей, это заявление воспринимается как не очень удачный троллиг. Впрочем, сами операторы уже заявили о регшении компенсировать своим пользователям потери тем или иным образом. В их числе компания «А1», предложившая провести корректировку абонентских плат, VOKA, «Белтелеком», МТС и life:).

Но не все пользователи видят положительные тенденции в возвращении полноценного доступа в Сеть — некоторые ожидают провокации властей, другие не верят, что после этого протест утихнет. Но в целом все относятся к ситуации достаточно скептически и в то, что «интернет упал под внешним воздействием», мало кто верит.

Почему включили интернет? У меня на этот счёт самые разные мысли. Но одна из них — очень тревожная… Я очень опасаюсь… Опубликовано Михаилом Маликиным Среда, 12 августа 2020 г.

В Беларусь вернули интернет. Наконец враги из зарубежа перестали дудосировать островок мира и стабильности! — Чай з варэннем (@belteanews) August 12, 2020

#ЖывэБелорусь

В Беларуси только вернули связь с внешним миром.

Расскажу о ситуации в стране:

1. С 9 числа нам выключили полностью телефонную связь и интернет.

2. Въезд в столицу ограничен. На подъезде в город стоят посты с военными.

3. На улицах небезопасно. — andromina. 🇧🇾 (@vampurliza) August 12, 2020

не думала что мы доживем до того что будем просто радоваться потому что власти вернули интернет без шайтан-махинаций с впн серверами — сеньорита чмо 97% (@nicecat2002) August 12, 2020

Вернули интернет. Первая мысль: это что же они задумали?!

И только вторая: о, круто, интернет! — Ivan Radziankou (@Veterrr) August 12, 2020

нам вернули интернет, контент просто жуть, но блин у меня такая гордость и просто искреннее восхищение всеми, кто выходит на проспекты, кто открывает подъезды, кто отбивает людей от омоновцев, кто больше не боится и не молчит 🤍❤️🤍#ЖывеБеларусь #BelarusFreedom pic.twitter.com/Gt7cbX9PjM — ванна ахматова ❤️✊🏻✌🏻 (@karlson_jam) August 12, 2020

В разгар шатдауна на сайте Cahnge.org появилась петиция с просьбой к Илону Маску подключить Беларусь к бесплатному спутниковому интернету. Авторы петиции объясняют свою просьбу тем, что власти стран намеренно блокируют интернет из-за протестов, поэтому они бы хотели, чтоб в республике появился доступ в Сеть от StarLink. Основатель SpaceX пока никак не прокомментировал эту петицию.

Также пользователи обращались к владельцам wi-fi с просьбой снимать пароль, чтобы протестующие на улице смогли подключиться к интернету.

❗️Жители нижних этажей — снимайте пароль со своих WiFi. Это поможет людям лучше ориентироваться в ситуации! — NEXTA Live — Morkova ⚪🔴⚪ (@Alex_Morkova) August 11, 2020

Со своей стороны «РосКомСвобода» будет следить за развитием событий в Беларуси. Следите за нашими публикациями.

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