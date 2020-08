Кратковременный шатдаун в Беларуси может быть связан с попытками заблокировать Telegram

Утром 17 августа у абонентов Минска неожиданно пропал доступ в интернет как по фиксированной, так и по мобильной связи, сообщает TUT.by. О проблемах чуть позже начали говорить и читатели из других городов — например, Гродно, Гомеля и Бобруйска. Согласно данным, которые опубликовал исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, шатдаун всё же повторился на всей территории Республики Беларусь.

Confirmed: Nation-scale internet disruption currently registered in #Belarus affecting almost all networks in the country; incident duration ~15 minutes, with signs of some ongoing impact 📉

— NetBlocks.org (@netblocks) August 17, 2020