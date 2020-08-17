Кратковременный шатдаун в Беларуси может быть связан с попытками заблокировать Telegram

Утром 17 августа у абонентов Минска неожиданно пропал доступ в интернет как по фиксированной, так и по мобильной связи, сообщает TUT.by. О проблемах чуть позже начали говорить и читатели из других городов — например, Гродно, Гомеля и Бобруйска. Согласно данным, которые опубликовал исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, шатдаун всё же повторился на всей территории Республики Беларусь.

Confirmed: Nation-scale internet disruption currently registered in #Belarus affecting almost all networks in the country; incident duration ~15 minutes, with signs of some ongoing impact 📉 📰 Background: https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/QXVTANRwu2 — NetBlocks.org (@netblocks) August 17, 2020

Сбой продолжался недолго — примерно 15 минут, и причины его пока неизвестны, но Климарёв отрицает ранее озвученную белорусскими властями версию о DDoS-атаке.

По информации Euroradio, перебои с доступом к сети начались сразу после протеста рабочих на Минском заводе колесных тягачей, которые встретили действующего президента РБ Александра Лукашенко с криками «Уходи».

В НЦОТ сообщили, что каналы связи восстанавливаются, но точные причины произошедшего пока не озвучиваются.

«Нестабильный доступ в интернет связан с работой систем вышестоящего провайдера, уполномоченного предоставлять нам, как и всем другим операторам связи, доступ к международному интернету через внешний канал», — прокомментировал инцидент провайдер А1.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, руководитель «Агентства кибербезопаснсти» Евгений Лифшиц в интервью РИА «Новости» предположил, что проблемы с Сетью могли быть связаны с настройкой операторами связи списков запрещённых сайтов.

«В 2018 году Белоруссия закупила системы dpi, они позволяют работать определенным сайтам при отсутствии у пользователя доступа к сети. Это коммерческий продукт, он строится по принципу access-deny, как разрешенные и запрещенные ресурсы. Я так понимаю, что местные операторы сейчас по требованию властей что-то настраивают и поэтому все «легло». Списки в dpi строятся по принципу «запрещено все, разрешено только» или «разрешено все, запрещено только», вариаций много», — сообщил он.

«По этому же принципу у нас операторы настраивают по списку Роскомнадзора доступы к запрещенным сайтам», — добавил Лифшиц.

По мнению Михаила Климарёва, причины отключения интернета всё те же — власти любой страны (не только авторитарной) пытаются получить «технический рычаг управления передачи данных в Сети». Однако многие из них не совсем понимают природу интернета, а также считают, что ограничение доступа «ведёт к уменьшению какого-то там ущерба». Таким образом они пытаются цензурировать информационное пространство, решая за пользователей — какая информпация для них вредна, а какая — нет. Но в итоге обрушения Сети приводят только в обратному результату, экономике, социалке, СМИ и другим государственным институтам наносится ощутимый удар, при этом:

«Пока мы не видели очень плохого сценария, но это вопрос времени — техногенные катастрофы из-за шатдаунов обязательно случатся рано или поздно».

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«Урон экономике приводит к еще большему вовлечению населения в протесты. Отсутствие информации порождает любопытство. Отсутствие развлечений (да-да — Ютюб и он-лайн игры) — приводит к желанию выйти на улицу», — также подчёркивает Климарёв.

«При этом, 100% перекрытия доступа к информации достигнуть уже нельзя — даже в КНДР удается прорывать информационную блокаду, — подчёркивает он. — В образованных странах полностью отключить интернет невозможно. ВЫВОД: шатдауны никогда еще не приводили ни один режим к цели. Власти, которые использовали шатдаун как средство политической борьбы — проиграли».

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На вопрос от РосКомСвободы Михаилу Климарвёу, возможно ли полное отключение Telegram на территории Беларуси, он ответил, что у властей это вряд ли получится.

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Источники издания Digital-Report утверждают, что временное отключение – это следствие установки дополнительного оборудования для фильтрации трафика. С его помощью в Беларуси попытаются заглушить Telegram и популярный канал NEXTA. Консультантом по блокировкам Telegram в Беларуси якобы выступает Роскомнадзор. Напомним, что специалистам российского Роскомнадзора за несколько лет не удалось победить мессенджер Павла Дурова. Однако, сотрудники операторов связи говорят, что для Беларуси такое решение есть, ведь в стране существует монополия на внешний канал связи.

О том, какое конкретно аппаратно-техническое решение будет применяться, DR узнать пока не удалось. Источники сами не располагают техническим описанием решения, которое будет применяться. Они говорят, что запуск белорусскогоTelegram-фильтра намечен на ближайшее время.

По мнению создателя «Эшер II» Филиппа Кулина которое он выразил в разговоре с РосКомСвободой, попытка установить подобное оборудование, которое вызвало временное обрушение Сети, вполне могла иметь место:

«Конечно. Там же у них все каналы наружу монополизированы. Ну вот у них что-то меняли, врезали, всё навернулось. …Там всё странно. Они же по закону давно всё внутри обязаны держать. Они могут довольно серьёзно забить на сопутствующий ущерб. А то, что от них сбегают IT-шники, Лукашенко, похоже, волнует мало».

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