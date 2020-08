Генпрокуратура заблокировала ещё два анонимных почтовых сервиса

Российская Генеральная прокуратура продолжает блокировать почтовые сервисы, с которых неизвестными рассылаются сообщения о лжеминированиях. Так, в списке последних провинившихся анонимных ресурсов оказались anonymousspeech.com и vistomail.com:

.

Интересен тот факт, что в 2008 году была опубликована «Белая книга» биткоина под авторством Сатоши Накамото, анонимная рассылка которой происходила посредством сервиса vistomail.com.

Happy #Bitcoin Anniversary! #HappyHalloween

On Oct. 31, 2008, at 2:10 p.m. EDT, the creator of the #Bitcoin network, #SatoshiNakamoto, announced the publication of the protocol’s whitepaper using a Vistomail email address. It’s now been 10 years since Satoshi’s idea was revealed. pic.twitter.com/T5r78ewYd1

— Love Shopping List (@AppPowerGroup) October 31, 2018