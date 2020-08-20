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20.08.2020

Генпрокуратура заблокировала ещё два анонимных почтовых сервиса

Примечательно, что в 2008 году с помощью заблокированного надзорным ведомством AnomimousSpeech был зарегистрирован домен Bitcoin.Org, где впоследствии Сатоши Накамото выложил документ о создании биткоина, причём другой запрещённый Генпрокуратурой ресурс — Vistomail — он тогда использовал для рассылки «Белой книги» своей криптовалюты

GP_blochit Anonimousspeach i Vistomail  

Российская Генеральная прокуратура продолжает блокировать почтовые сервисы, с которых неизвестными рассылаются сообщения о лжеминированиях. Так, в списке последних провинившихся анонимных ресурсов оказались anonymousspeech.com и vistomail.com:

anonymousspeech blok GP

vistomail blokirovka

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Интересен тот факт, что в 2008 году была опубликована «Белая книга» биткоина под авторством Сатоши Накамото, анонимная рассылка которой происходила посредством сервиса vistomail.com.

В письме содержалась ссылка на 9-страничный текст white paper, озаглавленного Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System («Биткоин: Одноранговая электронная денежная система»).

В этом документе в строгом академическом стиле и была описана технология новой денежной системы, которой автор присвоил название Bitcoin. А до этого на на anonymousspeech.com был зарегистрирован домен Bitcoin.org, где потом и выложили документ для широкой публики. Впоследствии Сатоши Накамото в переписке с разработчиками утверждал, что выкупил этот домен, хотя и не уточнил, у кого именно.

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don but rks

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VPNlove.me

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