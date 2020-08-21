Курировать запуск платформы учёта мигрантов вместо МВД будет Минцифры

Разработкой платформы учета и оповещения мигрантов займется Минцифры, следует из проекта приказа ведомства, который есть в распоряжении «Ъ». Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде.

Минкомсвязь разработает систему учёта мигрантов https://t.co/X6b90b79AZ — Юристы Автоюристы Юридическая компания ЮРИСКОНС (@uriscons) August 21, 2020

Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны.

Ежегодный приток мигрантов в Россию, по данным МВД, составляет 16,5−17 млн человек, и платформа создается в ходе мероприятий по реализации миграционной политики государства на 2020−2022 годы. Для ее запуска будет организована межведомственная рабочая группа, поручение о создании которой дал вице-премьер Алексей Оверчук 28 июля, отмечено в документе.

Прежде этой платформой занималось МВД. Теперь курировать ее поручено Минцифры, поскольку она должна быть интегрирована с порталом госуслуг, за разработку которого отвечает «Ростелеком», пояснил изданию профильный федеральный чиновник. Но в рабочую группу, по его словам, войдут МВД, МИД и Минтруд. В этих министерствах не ответили на запрос «Ъ», в Минцифры отказались от комментариев.

По практике бюджетирования подобных государственных систем стоимость разработки цифровой платформы для мигрантов может составить 200−500 млн руб., подсчитал заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов, отметив:

«Действующая система мониторинга трудовых мигрантов основана на информации о дате и месте въезда и выезда с территории страны, эти данные поступают и хранятся в цифровом виде, что соответствует международной практике».

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Но специальное мобильное приложение помимо удобного интерфейса для доступа мигрантов к госуслугам также может следить за их перемещением по стране, предупреждает Шолохов. С точки зрения международных законодательных актов, например, европейского регламента защиты персональных данных (GDPR), это может быть незаконно, предупреждает эксперт.

Хорошей альтернативой специальному приложению для трудовых мигрантов он считает частичное открытие для них инфраструктуры сайта «Госуслуги» и МФЦ. «Но реализация подобного подхода — также серьезный проект, связанный с межведомственным электронным взаимодействием. Вероятно, рабочая группа придет как раз к такому решению задачи контроля трудовой миграции», — допускает он.

МВД объявило о создании единой информационной платформы для мигрантов в России в начале июня. Оно сообщило, что собирается внедрить новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранцев на территории страны. Эта работа должна была проводиться в рамках «Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы». Президент Владимир Путин еще в марте дал поручение ее скорректировать.

В числе одобренных главой государства предложений было установление единого миграционного режима долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) для тех иностранных граждан, кому не требуется виза, а также разработка положений, которые позволят без привлечения к ответственности оформить легальный статус тем гражданам, кто нарушил миграционное законодательство, но не представляет серьезной опасности для России.

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