В Совбезе рассказали об угрозах интернета вещей, криптовалют и искусственного интеллекта

Россия считает несостоятельным тезис о тотальной российской угрозе в киберпространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов. По его словам, из США совершают 40–75% кибератак, а из России — 2–7%.

«Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве», — подчеркнул представитель Совбеза.

Храмов со ссылкой на данные ФБР утверждает, что в США фиксируется ежегодно более 300 тыс. киберпреступлений, которые приводят к ущербу экономике США в $57–109 млрд. Он призвал зарубежных партнеров идти «по пути неполитизированного взаимодействия» в вопросах кибербезопасности.

Наращивание США под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию, считает Храмов, диктует необходимость защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства.

«Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года», — рассказал он.

Аналогичным образом, по словам Храмова, «раздувалась шумиха и о «бесчеловечных» атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом». «Русским хакерам» пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады», — добавил он.

Отдельной темой Храмов назвал мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности с использованием информационных технологий. «Эта проблематика стала «разменной монетой» в обостренном противостоянии американских политических элит», — считает Храмов.

Также, по его мнению, в условиях глобальной информатизации, «только развивая собственную IT-индустрию, можно гарантировать устойчивый экономический рост и обеспечение национальной безопасности», при этом «для всех участников процессов цифровизации и оказания информационных услуг обеспечение информационной безопасности должно являться неотъемлемой частью их деятельности». Решением вопросов информационной безопасности, считает Храмов, надо начинать заниматься уже на этапе проектирования систем и продуктов:

«В настоящее время создается и внедряется большое количество инновационных технологий: искусственный интеллект, квантовые вычисления, интернет вещей, промышленный интернет, криптовалюты и другие. Однако их применение формирует и новые информационные угрозы. Причем многие из этих угроз нуждаются в глубоком научном осмыслении. Например, требуется проработка защищенности процессов обучения в технологиях искусственного интеллекта, проблемы повышения стойкости криптографических алгоритмов при внедрении высокопроизводительных квантовых компьютеров. Уже сейчас надо искать пути эффективного решения этих и других проблем».

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Ведущую роль в этом процессе, утверждает Храмов, призваны играть уполномоченные государственные органы, регулирующие деятельность соответствующих коммерческих, научных и других структур.

«Уверен, что только при таких подходах можно обеспечить требуемый уровень защиты от стремительно нарастающих и динамично меняющихся информационных угроз», — подытожил он.

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