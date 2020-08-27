Верховный суд отменил штраф за неуважение в Сети к архангельскому губернатору

Административное дело против продавщицы из города Котлас Архангельской области Светланы Бакшеевой прекращено Верховным судом России. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева.

Теперь женщине должны вернуть 30 тысяч рублей штрафа. https://t.co/MATHD5O91p — Открытые медиа (@OpenMedia_io) August 27, 2020

В июне прошлого года Бакшееву оштрафовали на 30 000 рублей по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к органам власти) за то, что в постах в соцсети «ВКонтакте» она назвала губернатора Архангельской области Игоря Орлова «мухой навозной» и «гнидой лысой» — так она отреагировала на его выражение «шелупонь» в адрес протестующих против мусорного полигона в Шиесе. Необходимую сумму ей помогли собрать друзья и другие неравнодушные горожане, поскольку штраф оказался больше зарплаты Бакшеевой.

Но недавно Верховный суд отменил постановление Котласского городского суда, а также решение Архангельского областного суда и постановление заместителя председателя Архангельского облсуда. Производство по административному делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

Как указано в решении Верховного суда, нижестоящие суды проигнорировали то, что губернатор Архангельской области не входит в число органов, осуществляющих государственную власть в России, а значит, и статья об оскорблении власти применена быть не может. «Теперь Бакшеевой должны вернуть из бюджета 30 000 рублей», — добавили в «Агоре».

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