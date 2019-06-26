Закон о неуважении к власти собирает северный урожай

Продолжает разрастаться список привлечённых к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ россиян, причём большинство из этого списка — жители «Русского Севера». Одиннадцатой в этой базе, которую ведёт правозащитная организация «Агора», стала продавщица из города Котласа Архангельской области Светлана Бакшеева. Недавно из этого списка убыл Вячеслав Шоев, в постах которого хакасские «эшники» усмотрели недопустимую критику главы Хакасии Валентина Николаева. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает», столь популярная в наше время новая статья вновь коснулась жителя Котласа — первым стал местный электромонтёр Дмитрий Попперек.

В Котласе нашлось еще одно дело о неуважении к власти. Опять обидели губернатора. Теперь продавщица https://t.co/o2G2wO2w3Y — Pavel Chikov (@pchikov) June 26, 2019

Как и в случае с Поппереком, неуважение к власти полиция увидела в комментарии Светланы Бакшеевой о губернаторе Игоре Орлове, назвавшем местных жителей «шелупонью» — жительница Котласа отреагировала именно на эту реплику главы области.

В итоге Котласский городской суд Архангельской области признал её виновной в оскорблении госвласти «и назначил по методичке фиксированный штраф в размере 30 000 рублей», сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Чиков также обратил внимание на тот факт, что полиция Котласа завела административное дело после доноса пенсионерки Ольги Ильиной, которая «ходит с заявлениями в полицию, как на работу». «Она сидит вконтакте под именем Алиса Василевская и мониторит комментарии. По ее же доносу осудили Дмитрия Попперека», — добавляет он.

Бакшеева так рассказывает о суде: «Сижу на работе, вдруг звонок, девушка спрашивает, приду ли сейчас на заседание суда. А я не в курсе, говорю, на работе пока. Девушка уточняет, несовершеннолетний ли у меня ребенок, я говорю — да, девушка — ну ОК, до свидания. Вот так суд прошел».

Стоит заметить, власти Архангельской области, где в данный момент не утихают экологические протесты, весьма активны в возбуждении дел за посты в интернете. Так, освещавшего с помощью видеостримов акции противников мусорного полигона журналиста Дмитрия Секушина оштрафовали за якобы нарушение «закона о митингах» в общей сложности на 400 тысяч рублей, а единоросс из Плесецка Михаил Морозов потребовал от полиции проверить публикацию одной из групп во ВКонтакте согласно закону о «недостоверных новостях».

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