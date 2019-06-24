Хакасские «эшники» расценили пост в соцсетях как оскорбление власти

В Хакасии появилась первая жертва так называемого «закона Клишаса» — пользователя Facebook Вячеслава Шоева накажут за оскорбительные высказывания о главе Хакасии Валентине Коновалове. Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков,

«Страницу Шоева отмониторили представители Центра «Э» по Хакасии после того, как из администрации главы к ним поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении. Пост заставили удалить. В нем содержалась нелицеприятная критика в отношении губернатора — он назвал его г***нышем и з****нцем».

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Причем в карточке суда почему-то не указывается, кто является истцом. Защищает Вячеслава адвокат Агоры Владимир Васин.

Чиков также напомнил, что буквально на днях в Госдуме заявили, что норма должна применяться только в федеральным государственным органам и символам. «[Закон] не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами», — заявил председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

Ранее «Агора» сообщала, что в семи регионах России было инициировано 8 дел по закону о «неуважении к власти», причём «ценник» везде одинаковый — 30 000 рублей. Исходя из четырёх вынесенных решений, общая сумма штрафа на сегодня — 120 тыс.руб.

Недавно также стало известно, что первый оштрафованный по статье 20.1 россиянин, Юрий Картыжев подал жалобу в ЕСПЧ. Он считает, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.

UPD. Появилась реакция хакасских властей:

Хакасский губернатор «был крайне удивлен», когда узнал об административном деле против жителя Абакана за пост про «г***ныша и з****нца» https://t.co/vIaQUk8iri — Медиазона (@mediazzzona) June 24, 2019

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