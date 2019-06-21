Оштрафованный за «сказочный» пост россиянин дошёл до ЕСПЧ

Всего через три месяца после принятия «Закона Клишаса» о неуважении к власти, жалоба на наложенный согласно ему штраф дошла до Страсбурга, сообщает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков. Житель Новгородской области Юрий Картыжев – первый россиянин, оштрафованный по новому закону о «неуважении к власти» за фразу «Путин – сказочный …..», подал жалобу в ЕСПЧ. Юрист Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий Картыжева в Страсбурге, поясняет — Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.

Его комментарии не относились к личности Владимира Путина, а касались исключительно эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом Российской Федерации, и ее результатов, в том числе целесообразности расходования средств федерального бюджета – т. е. были посвящены вопросам, представляющим несомненный общественный интерес.

Однако российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение своего мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина и авторитета государственной власти, подчеркивается в жалобе. А примененная к заявителю ч. 3 ст. 20.1 КоАПа содержит крайне неопределенные формулировки («явное неуважение», «неприличная форма, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность»), которые не имеют легального определения и однозначного толкования, что оставляет чрезмерно широкие возможности для интерпретации.

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов. Поэтому ЕСПЧ успел сформулировать позицию по такому вопросу. И пришел к выводу, что само по себе существование таких законов не противоречит Европейской конвенции о защите прав человека. Но при этом критика, если она носит политический характер, может быть оскорбительной и даже шокирующей, главное – не переходить на личности. И вот это сильно отличается от подхода российских судов, которые с ходу решили, что, раз в высказывании присутствует неприличная лексика, значит, речь идет об оскорблении.

Напомним, в последне время по новому закону о «неуважении к власти» было инициировано 8 дел, причем сразу несколько из них касаются комментариев жителей Архангельской области, недовольных тем, как «мусорная реформа» коснулась их региона.

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