Роскомнадзор заблокирует в TikTok видеочеллендж про вызывающее галлюцинации лекарство от аллергии

Российские власти добрались до популярного сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, причём это может стать первым «крупным дебютом» Росмолодёжи, больше года назад получившей полномочия по блокировке интернет-контента без решения суда, но особо себя ещё не проявившей в этом деле.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил блокировать в социальной сети TikTok ролики с употреблением в больших дозах препарата от аллергии «Бенадрил», чтобы вызывать галлюцинации. Свой запрос он направил на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова:

«Учитывая потенциальную опасность данного челленджа, прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, рассмотреть возможность блокировки роликов, объединенных вышеуказанным хештегом в российском сегменте социальной сети».

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По его словам, указанное лекарство может вызвать аритмию, галлюцинации и судороги, а последствия от его чрезмерного приема в ряде случаев можно предотвратить только при медицинском вмешательстве. Видео с галлюцинациями, уточняет Менделевич, распространяется в основном в американском сегменте TikTok, но у соцсетей нет границ.

РКН поддержал чиновника и рассказал, что нашел опасные ролики на 20 страницах в соцсети. Какие это именно видео, в ведомстве не уточнили — как и то, касается ли запрет только российских авторов или иностранных тоже.

Роскомнадзор переслал обращение депутата в Росмолодежь, которая признала контент опасным. «Видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В отношении материалов, соответствующих временным критериям, будет вынесено решение об ограничении распространения на территории Российской Федерации», — ответил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

«Росмолодёжь может принимать решения в отношении распространяемой в интернете информации, „направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц, а также информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами“», — поясняет медиаюрист «РосКомСвободы» и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина.

Также она ознакомилась с правилами платформы по взаимодействию с госорганами, где сказано, что по запросу TikTok может удалить видео или заблокировать аккаунт пользователя, если контент не соответствует правилам сервиса. Кроме этого, в правилах есть пункт, который запрещает «любой материал, который демонстрирует, побуждает или предоставляет инструкцию по совершению преступления, опасных действий или нанесению самому себе вреда».

В общих чертах, резюмирует юрист, это совпадает с требованиями российских властей, так что есть вероятность удовлетворения запроса Роскомнадзора.

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