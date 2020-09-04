Результаты тестов Starlink: скорость уже позволяет играть онлайн и смотреть фильмы в HD

3 сентября SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink 3 и уже сообщила первые результаты тестирования спутникового интернета. Так, задержка сигнала получилась низкой, а скорость загрузки — выше 100 Мбит/с, рассказала старший инженер по надёжности программ в SpaceX Кейт Тайс. Благодаря этому можно играть в онлайн-видеоигры и смотреть одновременно несколько фильмов в HD-качестве.

Однако результаты ещё далеки от гигабитной скорости, которую SpaceX обещала Федеральной комиссии по связи США. Для такого показателя потребуется как минимум 4400 спутников на орбите. SpaceX же в совокупности запустила пока только 700.

В SpaceX говорят, что проект Starlink в первую очередь нацелен на жителей регионов, где нет нормального подключения к сети и они вынуждены пользоваться спутниковым интернетом. На сайте компании теперь можно подать заявку, чтобы стать первым пользователем сервиса.

В настоящее время спутники проходят закрытое бета-тестирование, публичные тесты запланированы на конец года. Компания надеется запустить платные услуги в следующем году.

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