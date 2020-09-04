Сооснователь Baza пожаловался на слежку службы безопасности WebMoney

Соснователь Baza Никита Могутин в своем телеграм-канале рассказал, что с ним хотели встретиться сотрудники службы безопасности платежного сервиса Webmoney при достаточно пугающих обстоятельствах. История произошла 21 августа: домой к Могутину приехали трое мужчин. Охрана не пустила их внутрь. Охранникам подозрительные люди заявили, что Могутин «их кинул на крупную сумму денег и подставил». В этот момент самого Никиты не было дома. Охраннику удалось сфотографировать мужчин.

«Большое спасибо ребятам из службы информации „Базы“ — им удалось быстро найти тех, кто приезжал ко мне в гости. Я связался сначала с тем, на кого был зарегистрирован автомобиль, на котором они приезжали. Парень бросил трубку и сделал вид, что ничего не понимает. Однако, несмотря на его молчание, нам удалось найти старшего из их группы. Им оказался бывший боец СОБРа, пенсионер МВД из регионов России. В тот момент, когда я увидел его фотографии с пистолетами и прочими радостями, я, признаться, очень сильно напрягся. Честно — не столько за себя, сколько за свою семью», — рассказывает Могутин.

Когда ему удалось связаться с мужчиной, оказалось, что тот работает одним из руководителей службы безопасности платежной системы WebMoney. Собеседник Могутина заявил, что Baza не должна была упоминать сервис в своих материалах. «У тебя же тоже у нас деньги хранятся, ну мы же к ним не лезем, зачем ты к нам стал лезть?» — сказал он.

Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов пояснил, что речь идёт о публикации за 19 августа. В ней рассказано о том, как безработный житель Москвы создал сайт для занятий проституцией и заработал на нём 500 миллионов рублей. Одна из девушек, зарегистрированных на сайте, сообщила, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney. Следователи же установили владельца кошелька — им и оказался создатель сайта.

По словам Могутина, мужчина признал, что был неправ, приехав к нему домой. Он предполагал, что по адресу находится редакция Baza. Могутин по этому поводу написал у себя в Telegram:

«Сначала я решил, что не буду называть компанию, чтобы не подставлять особиста, мне почему-то стало его по-человечески жалко — ну борщанул мужик, ну бывает. Но чем больше времени проходило, тем сильнее я убеждался, что не имею права молчать. Почему? Потому что это порождает <большую> безнаказанность. Они прыгнули на меня, отпрыгнули. А сколько тех, кого удалось напугать? Поэтому я считаю, что вы должны знать, что человек, приезжавший ко мне домой, чтобы со мной «поговорить» – один из руководителей службы безопасности компании WebMoney».

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В компании подтвердили TJ, что сотрудники службы безопасности связывались с Могутиным, однако заверили, что не оказывали давления на него. WebMoney объяснил, что в их компетенцию входит проверка публикаций, где речь идёт о разглашении персональных данных. Также компания начала внутреннюю проверку из-за публикации Baza.

«Мы с уважением относимся к работе СМИ и активно используем получаемую из внешних источников, в том числе прессы, информацию для обнаружения возможных правонарушений. Но к сожалению, иногда сталкиваемся с недостоверными упоминаниями без должного фактчекинга», — заявила компания.

Могутин при этом утверждает, что он не признавал информацию Baza «непроверенной»: «Это не так, более того, на каждый указанный нами факт, у нас есть подтверждения».

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