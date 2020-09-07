«Сетевой сентябрь»: как уменьшить влияние алгоритмов в выдаче информации

3 и 4 сентября наши коллеги из «Теплицы социальных технологий» при поддержке Гёте-Института провели онлайн-конференцию о технологических вызовах и решениях для некоммерческого сектора «Сетевой сентябрь». РосКомСвобода выступила информационным партнёром данного мероприятия. Одна из панелей была о том, как алгоритмы в Сети влияют на качество получаемой нами информации. Делимся, какие тезисы нам показались интересными.

.

«Белка, умершая перед вашим домом, может быть вам более интересна прямо сейчас, чем люди, умирающие в Африке». Марк Цукерберг

.

Журналист и эксперт-тренер проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» Илья Бер рассказал, как алгоритмы влияют на качество информации, которую мы получаем в Сети. Основной тезис его выступления – все мы живём в своих информационных пузырях (или пузырях фильтров), которые создаются нацеленными на персонализацию алгоритмами.

Пузырь фильтров (англ. «Filter bubble») – описанное Илаем Парайзером явление, при котором алгоритмы поисковых систем и сайтов определяют, что понравится людям, на основе их пользовательских интересов, истории поиска и пр. Алгоритмы загоняют людей в эти пузыри. Выбраться из них сложно, а если не задумываться об этом, то и вовсе невозможно. По словам Бера, создание алгоритмов в первую очередь как будто нацелено на удобство пользователей, однако обратная сторона медали – коммерческая выгода в виде повышения вовлечённости пользователей в экосреду (тех же соцсетей) и таргетинга рекламодателей. «Всё совершенно открыто, рационально и логично», – заметил Бер. И, казалось бы, очень удобно и для пользователей, однако побочных эффектов у этого явления довольно много.

.

«Людям будет очень сложно увидеть или приобрести что-то, что так или иначе не было под них подобрано». Эрик Шмидт

.

Самый главный минус такой персонализации – теряющаяся у людей способность понимать друг друга. Можно спросить, зачем это вообще нужно? На это есть ответ. Помимо разных гуманистических ценностей, знание того, «что творится в головах у других», имеет вполне себе практическое значение: через взаимопонимание оно способно снизить поляризацию в обществе. Медиаисследования показывают, что чем однородней среда, мнения в отдельно взятом пузыре, тем нетерпимей эти пузыри друг к другу.

Второй минус информационных пузырей – необъективность алгоритмов, несмотря на их кажущуюся непредвзятость. Дело в том, что алгоритмы настраиваются по множеству параметров, а эти параметры задают люди в соответствии со «своим пониманием прекрасного». Справедливости ради, алгоритмами могут управлять не только создатели, но и пользователи, но объективности поисковой выдаче это не добавляет. В качестве примера Бер привёл кейс Мишели Обамы, когда в 2009 году массово загрузили изображения обезьян с подписью «Мишель Обама». После этого поисковые системы какое-то время по имени жены президента в первую очередь выдавали именно эти фотографии.

.

Что делать с информационными пузырями? Для того чтобы уменьшить влияние алгоритмов, из технических вещей Бер предлагает делать следующее:

– чистить куки;

– чистить браузер;

– отключить персонализацию в настройках поисковиков;

– если требуется, «переобучить» алгоритмы, подписавшись на неприятных людей и СМИ; Для того чтобы контролировать влияние алгоритмов сознательно, нужно:

– перед вступлением в спор вспомнить, откуда в голове взялись аргументы, что вы знаете по проблеме; может быть, это всего лишь информационный шум;

– применять фактчекинг (а соцсетям использовать маркировку);

– повышать информационной осознанности, читая не только близкое по духу, но и противоположное вашему мнению из достоверных источников.

.

.

.

.

.