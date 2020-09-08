Россияне стали чаще протестовать онлайн

Центр социально-трудовых прав исследовал публичные акции в России за второй квартал (апрель-май-июнь) 2020 года. В этот период россияне провели 424 акции протеста, говорится в докладе «Как протестуют россияне». Вместе первым кварталом получается 534 мероприятия, и этот год уже опережает прошлый на 95 акций. Интересно, что из-за пандемии протест с улиц переместился в интернет. «Онлайн-протесты составили более 25% от общего числа акций»,— рассказал «Коммерсанту» глава ЦСТП Александр Нурик (по его данным, онлайн прошли 109 мероприятий). Он отметил, что власти таких «мягких акций» не боятся: между ними и настоящим уличным протестом лежит пропасть.

Напомним, в апреле пользователи Рунета в нескольких городах России устроили массовые акции протеста, используя для этого сервисы «Яндекса». Граждане были недовольны тем, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу люди не получают необходимую социальную помощь.

В докладе отмечены как рост недовольства из-за действий властей в период пандемии, так и невозможность выразить это недовольство на митингах или пикетах из-за дополнительных «административно-правовых препятствий». Главным «трудовым» протестом, по мнению ЦСТП, стали акции медиков, на которых внимание властей обращали на отсутствие масок и других средств индивидуальной защиты, доплат за работу в пандемию, «отпуска без содержания» и «введение режима простоя».

Россиян ждёт дальнейшее падение уровня жизни, экономические и социальные трудности, резюмируют авторы доклада. При этом тенденция к преобладанию «мягких» форм протеста сохранится.

.

.

.