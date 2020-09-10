Интернет-сервисы хотят заставить работать по правилам ТВ

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей. Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, сообщает РБК.

Вещатели предложили регулировать видео в интернете по правилам телевидения Правительственная рабочая группа по развитию телерадиовещания предложила законодательно… https://t.co/B1HboW6vP8 — The Bell (@thebellio) September 10, 2020

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».

О том, что вещатели работают над созданием концепции, в начале года анонсировал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По словам нескольких источников РБК, документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Ее руководитель — гендиректор Национальной медиа-группы (НМГ) Ольга Паскина (в состав группы также входят представители Минцифры, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, Первого канала, РТРС и др.). Работа над концепцией была приостановлена из-за пандемии коронавируса, но сейчас возобновилась, ближайшее заседание рабочей группы намечено на конец сентября — начало октября, рассказал один из собеседников издания.

Молодежь и люди среднего возраста все чаще для получения медиаконтента используют интерактивную цифровую среду, указывают авторы концепции. Владельцы интернет-платформ конкурируют с традиционными вещателями, но доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете составляет менее 10%. Кроме того, основные интернет-платформы контролируются иностранными лицами. «Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — поясняют авторы документа.

На данный момент иностранцам может принадлежать напрямую или косвенно не более 20% в российских СМИ, в том числе во владельце телеканала. Власти также регулируют количество рекламы на телевидении: вещателям можно показывать ее не более 12 минут в час и не более 3 часов 36 минут за сутки, ее громкость не должна превышать уровень звука телепрограмм. Для отдельных видов программ — детских и религиозных — установлены ограничения на рекламу определенных товаров и услуг. При этом размещать рекламу на ТВ можно только на основании данных уполномоченного Роскомнадзором измерителя (сейчас это компания Mediascope). Все программы на ТВ, исходя из контента, должны содержать возрастную маркировку или быть помечены как запрещенные для детей.

В итоге в отношении интернет-платформ авторы концепции предложили:

— законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов (пакет каналов, вещающих на одной частоте, которые после перехода с аналогового на цифровой ТВ-формат должны быть доступны практически всему населению страны). Ранее в качестве такой платформы НМГ продвигала собственный сервис «Витрина ТВ»; — определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете; — законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.

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Представитель НМГ заявил, что проект концепции еще обсуждается и преждевременно «комментировать положения документа до утверждения всеми участниками рабочей группы».

В числе других предложений, которые сейчас обсуждаются вещателями:

уравнять статус телеканалов первого и второго мультиплексов, предусмотрев компенсацию из федерального бюджета расходов вещателей на распространение каналов второго мультиплекса в малочисленных населенных пунктах (сейчас такая компенсация предусмотрена только для каналов первого мультиплекса);

создать третий мультиплекс с охватом городов с населением более 100 тыс. человек для телеканалов, которые сейчас вещаются в эфире в аналоговом формате на территории более трех регионов;

создать мультиплекс с телеканалами высокой четкости;

создать фонд поддержки отечественного телевидения, учредителем которого выступит правительство. По аналогии с Фондом кино фонд телевидения должен будет финансировать создание телерадиовещательного контента. Для самого фонда возможным источником финансирования могут стать средства, которые вещатели получат в ходе передачи части радиочастотного спектра, который до сих пор использовался для ТВ, под внедрение мобильной связи пятого поколения (5G).

По словам Михаила Демина, главы Медиакоммуникационного союза (МКС), который объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи, «тезис о необходимости внедрения аналогичных подходов к регулированию всех видов вещательной деятельности как на стороне операторов, так и на стороне вещателей давно обсуждается на разных площадках и, как правило, разногласий не вызывает». В то же время он оговорился, что описанные в концепции тезисы и подходы еще могут меняться.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, под приведенное в концепции определение контентных интернет-платформ формально могут подходить многие популярные сайты: «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко» и даже зарубежные Facebook и Google. По данным Mediascope, в июле 2020 года чаще всего россияне посещали поисковые сервисы Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, социальную сеть «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», мессенджер WhatsАpp, почтовый сервис Mail.ru и др.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что в компании считают «невозможным разрабатывать концепцию измерения онлайн-аудитории и рекламы в интернете без участия интернет-компаний». «Вместе с другими участниками рынка «Яндекс» готов поделиться своей экспертизой и помочь выработать эффективное и равноприменимое для всего рынка решение», — сообщил он. Представитель Mail.ru Group (помимо одноименного портала владеет «ВКонтакте», «Одноклассниками» и др. сервисами) воздержался от комментариев.

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