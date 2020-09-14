Американская компания осознанно помогала властям Беларуси устраивать шатдауны

Во время видеоконференции сотрудников компании Sandvine, запись которой есть в распоряжении Bloomberg, руководство компании призналось во взаимодействии с правительственной организацией из Беларуси. По их словам, такое сотрудничество длится уже более одного года, однако ничего предосудительного они в этом не видят.

Многие работники компании были обеспокоены слухами о возможной поставке технологий компании режиму Лукашенко, находящемуся под санкциями США, поэтому руководство решило успокоить персонал, устроив с ними онлайн-беседу. Как выяснилось из этой разговора, в рамках сотрудничества с властями Республики Беларусь, Минск получил оборудование, позволяющее фильтровать до 40% входящего и исходящего трафика.

Об участии американской фирмы в организации шатдаунов стало известно ещё в конце августа текущего года, но подтверждение Bloomberg получил буквально на днях.

Технологическая компания, поддерживаемая частным капиталом, предоставила своё оборудования представителям служб безопасности Республики Беларусь в мае текущего года. Данные технологии Sandvine обычно используются для управления и защиты сети, фильтрации незаконного контента — например, террористической пропаганды или детской порнографии. Однако в августе оборудование для «глубокой проверки пакетов» сыграло свою роль в цензурировании белорусского интернета на фоне акций протеста против результатов президентских выборов, на которых официально победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

Как выяснил Bloomberg в ходе беседы с людьми, непосредственно знакомыми с делами компании, представители Sandvine проводили личные встречи с официальными лицами республики, после чего белорусские власти получили необходимое оборудование. Таким образом, Sandvine не могла не понимать, для каких целей будут использованы их технологии. После вышеупомянутой беседы компания отправила через подрядчика своё оборудование в Минск для установки его в местных дата-центрах.

Технический директор Sandvine Александр Хаванг в ходе конференции отметил, что РБ «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», однако не увидел в этом нарушения прав человека, передает Bloomberg.

Sandvine не стала комментировать ситуацию Bloomberg, в белорусском МВД на запрос агентства не ответили.

Оборудование работало в Минске на двух объектах, откуда интернетом Беларуси мог управлять локальный центр обмена трафиком. Это позволило властям занести в чёрный список до 150 млн URL-адресов, подчёркивают в Bloomberg.

В связи с этим инцидентом, сенатор США Дик Дарбин призвал министерство финансов расследовать деятельность Sandvine на предмет возможного нарушения санкций США в отношении Беларуси.

Уже более десяти лет эти санкции налагают ограничения на предоставление компаниями США средств, товаров или услуг, которые могут работать на пользу Лукашенко или другим лицам, участвующим в «действиях или политике, которые подрывают демократические процессы или институты», — отмечает известный юрист Эрик Феррари.

Главный операционный директор компании Марк Дриджер заявил, что сотрудники, которые выразили свой протест, могут быть уволены. Хаванг же добавил, что руководство готово на обсуждения внутри компании для улучшения работы. В заключении он заявил, что ситуация в Беларуси никого не устраивает.

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