МВД отказалось от идеи введения ответственности за оскорбления полицейских в Сети

В российском МВД отказались от законопроекта, вводящего ответственность за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

МВД отказалось от законопроекта, по которому тем, кто оскорбляет сотрудников МВД в сети, грозила ответственность. https://t.co/7idM5oZZ14 — Афиша Daily (@afisha) September 15, 2020

«Законопроект, предусматривающий ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел, прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет», — сказал собеседник агентства, не уточнив причин.

Осенью прошлого года МВД России сообщило о начале разработки проекта федерального закона, предусматривающего изменения в федеральный закон «О полиции» по поручению министра внутренних дел. Данным документом предполагалось внести изменения в ч. 4 ст. 30 («Гарантии правовой защиты сотрудника полиции») федерального закона «О полиции», дополнив ее следующим содержанием: «Оскорбление сотрудника полиции, включая распространение в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации, <…> влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

Сейчас действующей редакцией закона «О полиции» предусматривается ответственность в том числе за воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление, оказание сопротивления, насилие по отношению к сотруднику полиции либо невыполнение законных требований сотрудника полиции.

Предполагалось, что в случае принятия законопроекта за оскорбление полицейских в интернете будет предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей. В пояснительной записке говорилось, что в последние годы в отношении полицейских участились посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства, а отдельные представители общества, распространяя в интернете сведения порочащего характера в отношении сотрудников полиции, «фактически причиняют вред нормальному функционированию системы правоохранительных органов».

«Негативные видеоролики способствуют формированию и широкому распространению в обществе информации дискредитирующего характера о деятельности системы МВД России в целом, посягают на порядок управления в государстве», — считали авторы законопроекта.

МВД комментариев по поводу отказа от данной инициативы пока не давало.

Весной прошлого года был принят пакет законов авторства сенатора Андрея Клишаса, куда входили и те, которыми была введена ответственность за проявление неуважения к властям (28-ФЗ и 30-ФЗ). В качестве наказания за такое правонарушение предусматривается крупный штраф или административный арест. Также данная информация по требованию Роскомнадзора должна быть удалена под страхом блокировки ресурса. Через несколько месяцев о защите от оскорблений задумалась и полиция, в результате чего появился законопроект МВД, о котором шла речь выше.

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