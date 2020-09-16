Депутаты предлагают без суда блокировать сайты с «признаками экстремистских материалов»

Депутаты заксобрания Башкортостана и Госдумы РФ решили, что в нашей стране слишком мало оснований для блокировок сайтов, поэтому внесли в российский парламент законопроект №1021899-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагается внести поправки в статью 7 федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности (ОРД)», в часть вторую статьи 12 федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и в статью 15.1 федерального закона от 27.07.2006 №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Если законопроект будет принят, то Роскомнадзор сможет вносить сайты в реестр запрещенных на основании «решения органа, осуществляющего ОРД, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети Интернет материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта признаки экстремистских материалов».

Депутаты полагают, что в настоящее время с момента обнаружения экстремистского сайта и до его блокировки проходит много времени, это помогает «вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций».

В Думу внесен закон, который позволит силовикам блокировать сайты во внесудебном порядкеhttps://t.co/0HtA9VK4lW — The Insider (@the_ins_ru) September 15, 2020

Примечательно, что точно такими же полномочиями уже обладает Генеральная прокуратура РФ, которая может принимать решения о блокировках сайтов, если они распространяют экстремистский или террористический контент.

Также авторы законопроекта сетуют, что:

«после блокировки в установленном порядке информации, признанной судом экстремистской, участниками террористических и экстремистских организаций в короткий промежуток времени создаётся новый контент, и их противоправная деятельности продолжается».

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То есть депутаты сами же признают бессмысленность блокировок, однако вместо того, чтоб работать над эффективностью борьбы с экстремизмом, предлагают взвинтить эту бессмысленность до непрогнозируемых пределов.

Очевидно, для российских законотворцев совсем не важен факт уже сейчас существующего наслоения одних законов на другие, а также применения одних и тех же полномочий разными ведомствами, из-за чего в законодательстве РФ возникает всё больше правовых неопределённостей, а блокировочное правоприменение становится всё более непредсказуемым и произвольным.

По этой, в частности, причине РосКомСвободе пришлось уже неоднократно обращаться в ЕСПЧ, и как раз последний кейс связан с применением в отношении одного ресурса сразу нескольких правовых норм, которые Роскомнадзор трактует слишком расширительно. И не нужно гадать на бараньей лопатке, чтоб понять — принятие нового закона о блокировке сайтов всего лишь за «признаки экстремистских материалов» в ходе ОРД внесёт ещё больше неразберихи в российское право, а также усилит цензуру.

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