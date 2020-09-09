ЕСПЧ задал вопросы российским властям по блокировке TgVPN

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу сервиса TgVPN и задал вопросы российским властям относительно законности блокировки данного интернет-ресурса.

Напомним, в 2018 году сервис был заблокирован Роскомнадзором под надуманным предлогом, после чего владелец TgVPN Владислав Здольников вместе с нашими юристами подал иск в Арбитражный суд Москвы, попросив признать, что блокировка доменных имён и сетевых адресов данного интернет-ресурса была незаконной, потребовав также исключить их из реестра запрещённых ресурсов и разрешить доступ к ним. Но все судебные инстанции отказали заявителю, поэтому пришлось обратиться в Европейский суд по правам человека.

Роскомнадзор внёс в реестр блокировок доменные имена и сетевые адреса бесплатного VPN-сервиса, созданного Здольниковым в 2017 году, на основании требования заместителя Генерального прокурора РФ, в котором TgVPN даже не был упомянут.

РКН заявлял, что якобы на адресах сервиса были найдены призывы к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований. Остаётся только позавидовать фантазии сотрудника надзорного ведомства, умудрившегося увидеть всё это на адресах, которые выполняют исключительно техническую функцию, и они вообще не отвечают на запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, то можно увидеть лишь пустую страницу.

Причем в суде Роскомнадзор в качестве дополнительного основания для блокировки TgVPN ссылался ещё и на решение Таганского районного суда г. Москвы о блокировке мессенджера Telegram. А для блокировки сервисов VPN к тому времени уже был принят специальный порядок, описанный в статье 15.8 закона «Об информации».

Мы полагаем, что блокировка сервиса на основании требования Генпрокуратуры (в порядке ст. 15.3) и решения суда (в порядке ст. 15.4), в которых этот сервис даже не назван, является незаконным и Роскомнадзор превысил свои полномочия в данном кейсе.

В своей жалобе, поданной в ЕСПЧ, юристы РосКомСвободы и Владислав Здольников ссылаются на следующие тезисы:

ни в требовании Генеральной прокуратур РФ, ни в решении суда не содержится предписание ограничить доступ к сервису Заявителя TgVPN, и блокировка ресурсов, не указанных в данных актах, не соответствует закону; действия и решения Роскомнадзора, совершённые им во исполнение названных актов, не предусмотрены законом, а следовательно являются превышением полномочий Роскомнадзора; ограничение доступа к VPN-cервисам должно осуществляться в соответствии со специальным порядком, установленным статьёй 15.8 Федерального закона «Об информации», а не статьями 15.3 или 15.4 данного закона; несмотря на разъяснения сотрудника Роскомнадзора (специалиста) о том, что мессенджер Telegram может работать без применения пользователями VPN-сервисов, и несмотря на ходатайства Заявителя, суд отказался непосредственно осмотреть информационные ресурсы мессенджера Telegram и сервиса Заявителя TgVPN для определения текущего статуса доступности и работоспособности мессенджера, а также зависимости от сервиса Заявителя TgVPN и в целом особенностей работы мессенджера и VPN-cервиса (все выводы суд сделал на основании скриншотов и пояснений Росконадзора, достоверность которых Заявитель ставил под сомнение); ограничение доступа к Ресурсам Заявителя одновременно на основании статей 15.3 и 15.4 Федерального закона «Об информации» при игнорировании специального порядка блокировки VPN-cервисов по ст. 15.8 того же закона фиксирует правовую неопределённость ограничительных санкций для лиц, осуществляющих свою деятельность при использовании интернета, и делает невозможным ясное определение Заявителем своих прав и обязанностей.

19 сентября 2018 года Арбитражный суд г. Москвы полностью отказал в удовлетворении требований Заявителя. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе, а Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу в судебном заседании, посчитав судебные акты законными.

Судебные акты по делу основаны на выводе о том, что у Роскомнадзора имелись полномочия и основания для совершения оспариваемых Заявителем действий. Суды посчитали законной блокировку VPN-сервиса Заявителя одновременно на основании 2 различных норм, сформулированных для блокировки экстремистских материалов и мессенджеров, в обход специального порядка ограничения доступа к VPN-сервисам.

Таким образом, мы полагаем, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции, потому что ограничение доступа к TgVPN не было основано на законе. Кроме этого, Заявитель утверждает, что применение одновременно 2-х различных оснований и порядков при блокировке Ресурсов Заявителя (ст. 15.3 и 15.4 закона «Об информации») и игнорирование специальной нормы об основаниях блокировки VPN-cервисов (ст. 15.8) свидетельствует о наличии правовой неопределённости в области ограничений на распространение информации и интернет-сервисов в РФ, поскольку очевидным образом затрудняет уяснения законодательных предписаний для таких провайдеров VPN-cервисов, как Заявитель, делает их неясными и непрогнозируемыми, а применение названных норм госорганами произвольными.

ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу и задал российским властям следующие вопросы о нарушении статьи 10 Конвенции и превышении полномочий РКН.

Кроме ЕСПЧ, наши юристы также подали обращение в Конституционный суд России по этому пункту: «ограничение доступа к Ресурсам Заявителя одновременно на основании статей 15.3 и 15.4 Федерального закона «Об информации» при игнорировании специального порядка блокировки VPN-cервисов по ст. 15.8 того же закона фиксирует правовую неопределённость ограничительных санкций для лиц, осуществляющих свою деятельность при использовании интернета, и делает невозможным ясное определение Заявителем своих прав и обязанностей». В данный момент обращение пока находится на предварительном изучении.

«TgVPN стал одним из немногих ресурсов, который с нашей помощью обжаловал «IP-геноцид», устроенный два года назад РКН в погоне за Telegram, — рассказывает ведущий юрист РосКомСвободы и партнёр Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. — Его блокировка была осуществлена с применением норм «закона Лугового», но в то же время, это была личная инициатива Роскомнадзора, который расширительно трактовал прокурорский приказ».

«На тот момент TgVPN и команда Здольникова сделала очень много для того, чтобы пользователи имели возможность использовать VPN и бесплатные прокси для обеспечения работоспособности «Телеги», и это делало бесполезными все попытки надзорного ведомства заблокировать мессенджер. Поэтому эта была личная месть команде сервиса», — считает он.

Также он отмечает достаточно высокую оперативность реагирования Страсбурга:

«Скорость коммуникации жалобы в ЕСПЧ на этот раз просто удивляет. Жалоба была подана в Страсбург в январе этого года, а 1 сентября ЕСПЧ ее уже коммуницировал. Это очень быстро для Европейского суда. Это говорит о том, что проблемы излишнего регулирования Интернет-сферы и нарушения прав в цифровой среде является весьма актуальными сейчас для Европейского суда».

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В настоящий момент, также сообщает Саркис Дарбинян, суд предложил сторонам разрешить дело миром, и при этом задал 3 достаточно лаконичных вопроса:

Имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции в части блокировки доступа к онлайн-ресурсам компании-заявителя?

Достаточно ли предсказуемы последствия соответствующих положений Закона об информации?

Превышал ли Роскмонадзор пределы допустимого по закону?

По его словам, суд также направил материалы жалобы в Правительство Великобритании, так как оператором сервиса является британская компания.

«До 26 ноября суд предложил попробовать решить дело миром с помощью Секретариата суда. В случае если этого не произойдет, судьи перейдут к рассмотрению жалобы по существу. После вынесенных этим летом решений ЕСПЧ по блокировкам сайтов в России, нет никаких сомнений, что это решение будет также не в пользу российских властей. Ранее в деле по блокировке страницы сайта РосКомСвободы суд отмечал, что ограничение доступа к VPN-сервису подобно попытке запрета принтера лишь потому, что на нем можно распечатать экстремистские материалы. Не думаю, что эта, вполне стройная логика суда, как-то поменяется. И даже наоборот, суд наверняка сошлется на аналогичные обстоятельства по делу, которое мы уже выиграли», — подытоживает глава юрпрактики РосКомСвободы.

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