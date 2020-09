Протесты в Беларуси: от отключения интернета до повсеместной цензуры сайтов

«Александр Лукашенко, который побеждал с 1994 года во всех президентских выборах, одержал победу и 9 августа 2020 года, набрав, согласно официальным данным, 80% голосов, — пишет OONI в своём отчёте. — Но эта победа не стала безоговорочной — многие белорусы не верят в неё. В преддверие выборов по всей стране вспыхнули массовые протесты, катализатором которых стали аресты оппозиционных кандидатов и другие методы устранения политической конкуренции». Власти республики жёстко подавляли мирные акции, но те не затихают до сих пор. На Западе осудили методы Лукашенко, а часть стран ЕС не признала итоги выборов. Кроме этого, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало заявление, в котором содержится призыв к властям Беларуси прекратить насилие в отношении протестующих.

На фоне протестов в Беларуси были замечены факты отключения интернета как в столице, так и по всей республике. Первый раз шатдаун произошёл в момент выборов, о чём рассказывали многие СМИ, а ряд экспертов заявил об использовании властями РБ технологии Deep Packet Inspection (DPI). Помощь в отключении интернета официальному Минску предоставляла американская компания Sandvine Inc., чьи технологии использовались для масштабной блокировки SSL-трафика, также «глушились» популярные приложения для обмена сообщениями, была парализована работа соцсетей, электронной почты, VPN и многих других интернет-сервисов.

