Протесты в Беларуси: от отключения интернета до повсеместной цензуры сайтов

«Александр Лукашенко, который побеждал с 1994 года во всех президентских выборах, одержал победу и 9 августа 2020 года, набрав, согласно официальным данным, 80% голосов, — пишет OONI в своём отчёте. — Но эта победа не стала безоговорочной — многие белорусы не верят в неё. В преддверие выборов по всей стране вспыхнули массовые протесты, катализатором которых стали аресты оппозиционных кандидатов и другие методы устранения политической конкуренции». Власти республики жёстко подавляли мирные акции, но те не затихают до сих пор. На Западе осудили методы Лукашенко, а часть стран ЕС не признала итоги выборов. Кроме этого, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало заявление, в котором содержится призыв к властям Беларуси прекратить насилие в отношении протестующих.

На фоне протестов в Беларуси были замечены факты отключения интернета как в столице, так и по всей республике. Первый раз шатдаун произошёл в момент выборов, о чём рассказывали многие СМИ, а ряд экспертов заявил об использовании властями РБ технологии Deep Packet Inspection (DPI). Помощь в отключении интернета официальному Минску предоставляла американская компания Sandvine Inc., чьи технологии использовались для масштабной блокировки SSL-трафика, также «глушились» популярные приложения для обмена сообщениями, была парализована работа соцсетей, электронной почты, VPN и многих других интернет-сервисов.

Belarus protests: From internet outages to pervasive website censorshiphttps://t.co/YNMUEw9tcR At least 86 websites blocked in Belarus, including news media, opposition, and election-related sites. Our report shares OONI data on these blocks.#Belarus2020 #protests #censorship pic.twitter.com/OFsIjNumGT — OONI (@OpenObservatory) September 16, 2020

Организации, занимающиеся мониторингом работы интернета по всему миру, отслеживали в режиме реального времени попытки блокировать его работу в Беларуси. В частности, такой мониторинг осуществлялся в рамках проекта Центра прикладного анализа данных Интернета (CAIDA) по обнаружению и анализу отключений Интернета (IODA). Доступ к измерениям IODA открыт через их информационную панель, что позволяет пользователям исследовать отключения Интернета с разбивкой по округам, регионам и автономным системам.

Данные IODA из следующей диаграммы (взятой из информационной панели IODA) представляют сигналы о сбоях в работе Интернета в Беларуси в период с 8 августа 2020 года по 17 августа 2020 года, причем наиболее серьезные сбои были отмечены в период с 9 августа 2020 года по 12 августа 2020 года.

В течение этого периода времени мы видим на графике, что первое серьезное нарушение происходит в день выборов 9 августа 2020 года, примерно с 18:00 до полуночи по всемирному координированному времени, что совпадает с протестами, вспыхнувшими сразу после объявления результатов выборов. Второй серьезный сбой наблюдается на следующий день, 10 августа 2020 года, с 16:00 примерно до полуночи. Точно так же третье нарушение наблюдается в тот же период времени на следующий день (11 августа 2020 г.).

Эти сбои в работе Интернета подтверждаются данными о трафике Google, из которых следует, что доступ к Интернету в Беларуси был прерван в период с 9 августа 2020 года по 12 августа 2020 года, как показано ниже.

Как и у IODA, данные о трафике Google показывают, что в Беларуси были серьезные перебои в работе Интернета ночью 9, 10 и 11 августа 2020 года, при этом доступ в Сеть в какой-то мере появлялся в течение дня 10 и 11 августа 2020 года.

Это дополнительно подтверждается RIPE, который опубликовал отчет о сбоях в работе Сети в Беларуси, где говорится, что это не было полным отключением Интернета, затронувшим всю страну, поскольку некоторые зонды RIPE Atlas оставались подключенными в течение всего этого периода. Тот факт, что отключение интернета затронуло не все сети по всей Беларуси, дополнительно подтверждается измерениями OONI Probe, собранными в Беларуси в период с 9 по 12 августа 2020 года (поскольку тесты OONI Probe требуют подключения к Интернету).

Интернет-соединение в Беларуси было восстановлено к 12 августа 2020 года, но через 10 дней доступ к более чем 50 веб-сайтам был заблокирован. «Чтобы изучить возможность блокировки веб-сайтов на фоне продолжающейся волны протестов, мы проанализировали измерения OONI, собранные в Беларуси», — говорят авторы исследования.

Для этого ими было использовано OONI Probe — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для измерения цензуры в Интернете и других форм сетевого вмешательства.

«Поскольку наша цель в этом исследовании — изучить блокировку веб-сайтов, мы сосредоточимся на тесте OONI Probe Web Connectivity, который предназначен для измерения блокировки веб-сайтов», — также говорят исследователи.

В рамках исследования был проанализирован период с 1 августа по 3 сентября текущего года. Полностью весь анализ блокировок URL-адресов можно увидеть в отдельной таблице.

В условиях продолжающихся массовых протестов белорусские интернет-провайдеры заблокировали доступ к более чем 70 веб-сайтам, многие из которых являются средствами массовой информации, избирательными сайтами или содержащими политическую критику ресурсами. Ограничение доступа к ним началось 22 августа 2020 года.

OONI подтверждает блокировку следующих доменов: afn.by, www.belaruspartisan.org, www.afn.by, www.charter97.org, intimby.net, charter97.org, dmp2.org, is.gd, txti.es, zapraudu.info, svaboda2.net, www.svaboda.org, www.praca-by.info, ucpb.org, spring96.org, mfront.net, gazetaby.com, eurobelarus.info, belsat.eu, belarus.regnum.ru, tsepkalo.com, 015.by, vkurier.by, udf.by, rusproxy.telegramproxy.me, telegram-socks.tk, tgproxy.me, www.ucpb.org, www. bchd.info, www.moyby.com, opg.ucoz.net, zubr.in, naviny.by, nn.by.

Наблюдались некоторые различия в том, как разные провайдеры блокируют сайты. Например, когда сайт располагался на обычном HTTP, провайдеры продолжали обслуживать его. Но когда сайты размещались на зашифрованном HTTPS, во время установления связи с ними происходили помехи. «Поскольку блокировка, по-видимому, реализуется во время установления связи TLS и соединение сбрасывается, это говорит о том, что либо используется технология DPI (наиболее вероятный сценарий), либо весь трафик проходит через прокси, который сбрасывает нежелательные соединения. Также кажется вероятным, что поле SNI в подтверждении связи TLS используется для принятия решения о том, блокировать ли соединения или пропускать их», — предполагают исследователи.

По данным OONI, в Беларуси заблокировано не менее 25 веб-сайтов, принадлежащих средствам массовой информации:



Блокировался доступ и к сайтам, связанным с выборами. В частности, под блокировкой оказалось как минимум 25 политических интернет-ресурсов:

Посвящённый выборам сайт belarus2020.org 9 августа блокировался властями путём подмены DNS. Практически такая же картина наблюдалась в отношении системы онлайн-мониторинга избирательного процесса в Беларуси — сайта zubr.in.

Помимо ограничения доступа к «выборным» сайтам, наблюдалось ограничение доступа к интернет-ресурсам политической оппозиции и демократических движений.

Ряд сайтов, посвящённых правам человека, также подверглись блокировке:

В августе текущего года власти Беларуси заблокировани не менее 19 доменов коммуникационных платформ и прокси-сервисы для них: proxygram.org, prx.nmja, rusproxy.telegramproxy.me, telegram.veesecurity.com, telegramproxy.online, tginfo.yadda.club, tgproxy.me, tlgrm.mnja, txti.es, catalog-telegram.ru, cock.li, mssg.me, proxy-gram.tk, startmail.com, tutanota.com, vk.com, www.liveu.tv, www.vamtlgrm.com, zharov-lox.telegramproxy.me. Как видим, помимо средств обхода блокировок и защищённых почтовых сервисов, в немилость белорусских властей попала российская социальная сеть «ВКонтакте».

В отдельную категорию OONI отнёс популярные анонимайзеры и VPN, также подвергшиеся в Беларуси блокировке:

Помимо «очевидно опасных» для властей Беларуси сайтов, под блокировку попали ещё ряд ресурсов, среди которых сайты городов Гродно, Могилёва и Бреста, а также связанный с медициной портал и сервис интимных знакомств.

Учитывая, что эти цензурные меры были приняты на фоне массовых антиправительственных протестов, OONI считает, что выглядят они политически мотивированными:

«Протесты в Беларуси продолжаются, политическая обстановка остается напряженной. Результаты этого исследования показывают, что может существовать корреляция между развитием политических событий и введением цензуры, что вызывает необходимость в дальнейшем тестировании сетевых измерений. Поскольку это исследование проводилось с использованием бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом и открытых данных, оно потенциально может быть перепечатано и распространено».

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«Мы благодарим всех пользователей OONI Probe в Беларуси, которые сделали это исследование возможным», — подытоживает OONI.

Прочитать статью в оригинале можно по этой ссылке.

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