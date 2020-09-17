Власти не уменьшат субсидии для госСМИ на фоне пандемии

Несмотря на то, что другим отраслям приходится затягивать пояса, поддержка СМИ из федерального бюджета в 2021 году останется практически на прежнем уровне. Лояльным государству информационным ресурсам могут выделить почти 102,8 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». По сравнению с нынешним годом (101,2 млрд руб.) размер субсидий остаётся почти таким же, хотя до пандемии в действующем сейчас бюджете дотации СМИ в 2021 году предполагались в размере 73,8 млрд руб.

В подготовленном Минфином законопроекте «Первый канал» может рассчитывать в 2021 году на 6 млрд руб., RT в совокупности на все языковые версии — до 27,3 млрд руб.

В проекте бюджета на 2021 год Минфин впервые прописал компенсации и каналам второго мультиплекса, которые пойдут на распространение сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Вместе девять вещателей (РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда» и «Спас») могут рассчитывать на 6,2 млрд руб.

Из-за обесценивания рубля после развала сделки ОПЕК+ в начале марта и пандемии коронавируса расходы на рекламу — ключевой источник доходов медиакомпаний — в этом году падают. По итогам первого полугодия рекламодатели, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, снизили свои бюджеты в целом на 9%, до 205–207 млрд руб. По оценке Dentsu Aegis Network в России, без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году могут снизиться на 11-18%, но в 2021-м вновь вырастут на 6-9%.

В апреле 2020 г. в список системообразующих предприятий, которые получили право на господдержку в связи с пандемией, были включены 79 компаний. В него вошли и пять газет – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». РБК внесли в этот список как информагентство. Газету «Ведомости» в этот список не включили, сославшись на то, что её аудитория меньше 10 млн человек. По данным «Яндекс.Радара», аудитория сайта «Ведомостей» в марте 2020 г. составила 14,4 млн человек. Однако власти объяснили свою позицию тем, что рост аудитории был аномальным на фоне пандемии, а до её начала, в феврале, достигал 6,9 млн человек.

Минцифры оценило потери медиаотрасли из-за коронавируса в 100 млрд руб.

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