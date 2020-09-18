Хакеры помогут СПЧ подготовить доклад Путину о травле в соцсетях

Сотрудничество состоится в рамках создания «цифрового кодекса» России.

Совет по правам человека при президенте России создает рабочую группу «по защите прав граждан в цифровой среде», сообщает «Коммерсантъ». В группу войдут как члены СПЧ, так и некие хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». В декабре они должны будут представить доклад президенту России. После описания проблем СПЧ планирует создать «цифровой кодекс» и инициировать законопроект по защите тех, кто подвёргся травле в соцсетях, тотальной слежке и стал жертвой мошенников.

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что российское законодательство не защищает граждан в цифровой среде. В качестве примера травли Фадеев привёл критику, с которой столкнулся Леонид Рошаль, предложивший создать совместную группу врачей по лечению Алексея Навального. Фадеев отметил, что совет хочет «оградить людей от травли», при этом избежав «защиты прав за счет подрыва свобод».

В международной группе «Агора», однако, опасаются, что инициатива СПЧ «вероятно, будет противоречить духу права» в случае, если его основой станут «выдернутые» из УК и КоАП статьи, да ещё применённые избирательно. В пример юрист организации Андрей Сабинин привёл кейс Владислава Синицы, приговоренного к пяти годам колонии по ч. 2 ст. 280 УК за твит о детях силовиков, якобы бывшим экстремистским призывом. По словам адвоката, никто не стал разбираться, были ли они на самом деле. При этом Виктору Золотову (глава Росгвардии — прим. ред.) за высказывание о том, что приговор слишком мягкий, не было ничего.

Идея создать цифровой кодекс сама по себе полезна, считает руководитель юридической практики «РосКомСвободы» и Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. По его словам, цифровое право становится самостоятельной отраслью, в то время как его нормы продолжают оставаться в десятках разных законов, что не очень удобно. Это законы «О персональных данных», «Об информации», «О защите детей от информации» и др. и отдельные нормы в Гражданском кодексе.

«С другой стороны, одна только кодификация не улучшит правоприменительную практику. Правоприменителям просто будет легче ориентироваться в нормах. Также в кодекс наверняка перенесут ограничительные меры и даже добавят новые, что подорвёт уже признанные свободы», — заключил Дарбинян.

Юрист «РосКомСвободы» и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина считает, что существующих в этой области норм в большинстве своём достаточно, и соглашается, что в первую очередь надо улучшать правоприменительную практику.

«Вот по видеонаблюдению, пожалуй, нужна регуляторика, а так правил и механизмов довольно, надо только уметь ими пользоваться».

.Что касается привлечения хакеров, то юрист назвала это свежей мыслью. «Если это будут так называемые «белые хакеры», которые, например, проверяют, как работает система оповещения в соцсетях, то почему нет», — отметила Абашина.

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