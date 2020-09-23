Европарламентарии спорят о базе данных по распознаванию лиц

Депутаты Комитета по гражданским свободам Европейского парламента усомнились в целесообразности создания общей для ЕС базы данных по распознаванию лиц, которую могли бы использовать полицейские. По мнению членов комитета, в этом деле возможны ошибки и злоупотребление данными, а также «алгоритмическая предвзятость» по отношению к этническим меньшинствам. Кроме того, проблемой является отсутствие стандартов использования технологии, включающих её подотчётность и прозрачность.

Однако другие депутаты Европарламенте на этот вопрос смотрят более позитивно и считают, что для борьбы с преступностью необходим обмен данными на «высоком уровне». Но и они согласны, что понимание пользы от создания базы должны быть чётче.

Накануне некоторые государства-члены ЕС предложили расширить соглашение Prum Decision 2008 года, которое позволяет им обмениваться сведениями о ДНК, отпечатками пальцев и регистрационными данными транспортных средств, включив в список изображения лиц. Международная консалтинговая компания Deloitte проведёт оценку целесообразности такого расширения. За это Европейская комиссия заплатит ей 70 тыс. евро.

Ранее в этом году Еврокомиссия рассматривала возможность запрета использования технологии распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет, чтобы за это время можно было разработать способы предотвращения потенциальных злоупотреблений. С такой же инициативой, но уже в России выступает и «Роскомсвобода».

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