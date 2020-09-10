В США впервые запретили распознавание лиц в общественных местах

Портленд запретил использовать технологию распознавания лиц в общественных местах города. В частности, речь идёт о ресторанах и магазинах. Городской совет Портленда также запретил местным правительственным органам приобретать или применять технологию, которая вызывает в обществе столько споров.

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Власти нескольких американских городов ранее выступали против использования государственными структурами подобной технологии. Так, в 2019 году в Сан-Франциско (штат Калифорния) системы распознавания лиц запретили использовать в полиции. Позже еще несколько американских городов, в том числе Окленд (Калифорния) и Сомервилл (Массачусетс), последовали этому примеру. В том же году Калифорния стала первым штатом в США, где ввели запрет на использование технологий распознавания лиц полицейскими и другими правоохранительными органами. Однако Портленд — первый город, который запретил видеонаблюдение в общественных местах.

В июне текущего года представители Демократической партии США внесли в парламент законопроект, запрещающий федеральным правоохранительным органам использовать технологию распознавания лиц и затрудняющий использование этой технологии государственными и местными полицейскими управлениями. Однако новый законопроект не нашёл большой поддержки в Конгрессе. В том же месяце IBM, Amazon и Microsoft приостановили продажу технологий распознавания лиц правоохранителям. Действия технических гигантов были обусловлены рисками, связанными с использованием искусственного интеллекта протестами, и беспорядками, вспыхнувшими после гибели безоружного темнокожего американца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

Распознавание лиц постоянно подвергается критике. Американский Национальный институт стандартов технологии установил, что с изображениями белых женщин программа ошибается примерно в каждом десятитысячном случае, а с изображениями чернокожих женщин — в каждом тысячном, то есть в 10 раз чаще. В прошлом году к похожим выводам пришли ученые Массачусетского технологического института.

Напомним, в январе текущего года Еврокомиссия рассматривала возможность запрета использования технологии распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет, чтобы за это время можно было разработать способы предотвращения потенциальных злоупотреблений. С такой же инициативой, но уже в России выступает и «РосКомСвобода».

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