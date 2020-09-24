TikTok по требованию российских властей удалил 296 видеороликов

«Медиазона» обратила внимание на опубликованные CNBC показания директора TikTok по связям с органами государственной власти в Европе Тэо Бертрама, в которых он рассказал о вынужденной цензуре размещаемого в соцсети видеоконтента по запросу правительств разных стран. В частности, речь шла и о России.

TikTok уже не раз обвиняли в цензуре и содействии властям. Недавно соцсеть отчиталась, что удалила почти 300 роликов по требованию российского правительства. Топ-менеджеру компании пришлось отвечать на вопросы о действии гомофобных законов в Россииhttps://t.co/Fh3jOvRfdC — Медиазона (@mediazzzona) September 24, 2020

Кроме того, на днях вышел «Отчет TikTok о прозрачности деятельности за первое полугодие 2020 года», из которого можно почерпнуть много любопытного.

Как следует из документа, основная часть удалённых видео приходится всё же не на госцензуру, а на нарушение правил сообщества. В целом администрация соцсети удалила с 1 января по 30 июня текущего года по всем миру почти 105 миллионов видеороликов, что составляет менее 1% от всех видео, загруженных в TikTok. «Из этих видео мы нашли и удалили 96,4% видео до того, как наши пользователи отправили на них жалобу. 90,3% видео были удалены до того, как получили какие-либо просмотры», — сообщает платформа.

Больше всего удалённых видео приходится на «наличие обнажённых тел и сексуальной активности» (30,9%), «безопасность несовершеннолетних» (22,3%), «незаконная деятельность и регулируемые товары» (19,6%), «самоубийства, самоповреждения и опасные действия» (13,4%), «жестокий контент» (8,7%), «домогательства и травля» (2,5%) и другие запрещённые на платформе категории (в сумме 2,6%).

Наибольшее количество удалённого видео распределилось так (по правилам самого сервиса, без запроса властей):

Индия — 37682924; США — 9822996; Пакистан — 6454384; Бразилия — 5525783; Великобритания — 2949620.

Как видим, в пятёрку лидеров не входят ни Россия, ни Китай (с последним вообще много странного, но об этом ниже).

Однако по части удаления контента по запросу правительства наша страна оказалась лидером — всего было удалено 296 роликов.

Следом идёт Индия — 225 удалённых видео, Пакистан — 129, Турция — 34, и остальные страны — с большим отрывом от четвёрки лидеров (Бельгия — 8, Австралия — 5, etc). Любопытно отсутствие родины популярного приложения — Китая. Никаких объяснений этому мы в документе не нашли.

По нарушению прав интеллектуальной собственности TikTok получил 10625 запросов, из которых удовлетворил 89,6%.

В приложении к отчёту компания обозначила понятия и ограничения, принятые в сообществе. Так, под запретом на платформе:

Опасные лица и организации;

Незаконная деятельность и ограниченные в обороте товары;

Жестокий и шокирующий контент;

Самоубийство, причинение себе вреда и опасные действия;

Ненавистнические высказывания;

Харассмент и издевательства;

Обнаженная натура и сексуальная активность.

Компания также говорит о необходимости придерживаться следующих принципов:

Безопасность несовершеннолетних; Надежность и достоверность.

Но теперь вернёмся к интервью Тэо Бертрама, расшифровку которого сделала «Медиазона». Топ-менеджеру компании в парламенте Великобритании пришлось отвечать на вопросы о цензуре в соцсети — в том числе о действии гомофобных законов в России.

Отвечая на вопросы член парламента от Шотландской национальной партии Джона Николсона — открытого гея — Бертрам признал, что компания по технической ошибке запретила хэштег sex change (смена пола). На утверждение Николсона о гомофобном режиме в России сотрудник TikTok назвал российский закон ужасным, но отметил, что компании приходится считаться с юрисдикцией разных стран:

«Мы раскрываем информацию об официальных запросах от всех стран. Да, я согласен с вами, российский закон ужасен, и наше сообщество тоже так считает и активно об этом высказывается на нашей платформе, но, к сожалению, мы обязаны выполнять официальные распоряжения в странах, где работаем — будь то Великобритания или Россия».

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В итоге Тео Бертам не уточнил, какое количество ЛГБТ-контента было заблокировано по запросу российских властей.

Проблемы с цензурированием контента в TikTok поднимались в западной прессе не один раз. «Медиазона» вспомнила наиболее громкие из них.

В сентябре 2019 года Bloomberg выпустил расследование о том, что протесты в Гонконге никак не освещались в TikTok, и по хэштегу #HongKong не было видео о протестах. Компания заверила, что не сотрудничает с властями Китая.

В следующем месяце Австралийский институт стратегической политики (ASPI) выпустил доклад, в котором обвинил компанию ByteDance —владельца TikTok — в сотрудничестве с китайским правительством. Исследователи утверждали, что соцсеть помогала цензуре и государственной пропаганде, в том числе о концлагерях для мусульман в регионе Синьцзянь. Например, соцсеть на время заблокировал аккаунт активистки за права человека Ферозы Азиз, рассказавшей о репрессиях мусульман в Китае под видом урока макияжа. В компании ответили, что не поддерживают аккаунты, связанные с властями.

В недавнем же своём исследовании ASPI отмечает, что и TikTok, и WeChat, полностью подконтрольные китайским властям, распространяют цензуру по всему миру. В частности, TikTok часто скрывает слова или хештеги, связанные с запретными на территории Китая темами, например, сексуального разнообразия или религии. По утверждению исследователей, кроме темы Синьцзяна, Гонконга и ЛГБТ, блокировалась даже критика Президента РФ Владимира Путина. Полученные данные о цензурировании контента теперь вполне может использовать своих интересах Дональд Трамп, считает The Japan Times, особенно в контексте начатой им «войны» против китайской технологической продукции и компаний.

Немецкий правозащитный проект Netzpolitik.org со ссылкой на анонимные источники в компании в декабре 2019 года писал, что компания ограничила охват видео пользователей с инвалидностью, аутизмом, синдромом Дауна и «дефектами лица». В компании это объяснили желанием защитить тиктокеров от кибербуллинга.

Весной 2019 году Роскомнадзор сообщил о планах проверить, не распространяет ли TikTok детскую порнографию и другую запрещенную информацию. После этого китайская компания пообещала сотрудничать с российскими властями.

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