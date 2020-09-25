Facebook за «скоординированное недостоверное поведение» удалил более 200 аккаунтов из России

Ещё три сети аккаунтов, связанных с Россией были удалены компанией Facebook за «скоординированное недостоверное поведение», о чём компания сообщает в своём блоге:

«Мы удалили три отдельные сети за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства, проявляющегося в скоординированном неаутентичном поведении от имени иностранной или государственной организации. Эти сети были из России».

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Самая крупная сеть была нацелена в большей степени на Сирию и Украину и в меньшей — на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию и США. Записи публиковались на русском, украинском, английском и арабском.

Вторая сеть состояла из пяти аккаунтов, одной публичной страницы, одной группы и одного аккаунта в Instagram. Она якобы распространяла фейковые новости в Турции, США и Европе.

Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести публичных страниц и восьми аккаунтов в Instagram. Она якобы была нужна для распространении информации о Белоруссии, Украине, США и отношениях России с другими странами.

«За последние три года, — сообщает Facebook, — мы поделились о более чем сотне сетей скоординированного недостоверного поведения, которые нам пришлось удалить с наших платформ. Мы сообщаем об этом, чтоб людям было легче видеть прогресс, которого мы достигли».

Последние сети специализировались на двух вещах:

создание фиктивных или кажущихся независимыми медиа-объектов и персонажей для вовлечения ничего не подозревающих людей в распространение их контента; привлечение людей на другие веб-сайты, контролируемые этими сообществами (или стоящими за ними организациями).

«Как и в случае с российской сетью, которую мы удалили в августе, эти сообщества работали во многих интернет-сервисах и пытались привлечь к сотрудничеству имеющих отношение к новостным организациям людей», — сообщает Facebook.

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