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25.09.2020

Австралия попросила «Google Карты» удалить все фотографии священной горы

Государственное управление парков Австралии (Parks Australia) вынуждено было обратиться к американской корпорации в связи с жалобами представителей коренных народов, которые против того, чтоб по горе Улуру «гуляли» даже виртуально

Uluru cenzura  

Parks Australia обратилось к администрации интернет-корпорации Google с просьбой удалить все изображения вершины горы Улуру, которую аборигены считают священным местом — это необходимо для того, чтобы никто не мог совершить даже виртуальное восхождение на вершину.

Посещение горы Улуру было запрещено 25 октября 2019 года по решению государственного управления парков и совета старейшин племен аборигенов Анангу, населяющих земли вокруг горы. С этого дня для всех, кроме аборигенов, вход на гору был закрыт, однако выяснилось, что люди могли продолжать путешествовать по горе и ее вершине при помощи сервиса Google Maps. «Функция просмотра улиц Google Maps позволяет людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии. Он также предлагает к просмотру панорамные и 3D-фотографии, что позволяет пользователям эффективно игнорировать запрет посещения», — указано в заявлении Parks Australia.

Parks Australia уведомило Google Australia о созданных пользователями изображениях с Улуру, которые были размещены на Google Maps, и попросила удалить их содержимое в соответствии с пожеланиями Анангу, а также руководящими принципами национального парка в области кино и фотографии.

«Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», — сказал представитель Google Australia.

Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1994 году его добавили в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 километра, ширина — около 3 километров, высота — 348 метров.

Панорамный вид на вершину Улуру доступен до сих пор.

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