Австралия попросила «Google Карты» удалить все фотографии священной горы

Parks Australia обратилось к администрации интернет-корпорации Google с просьбой удалить все изображения вершины горы Улуру, которую аборигены считают священным местом — это необходимо для того, чтобы никто не мог совершить даже виртуальное восхождение на вершину.

Australia asks Google to remove photographs appearing to show people walking on the summit of Uluru https://t.co/EQ3dPC89XH pic.twitter.com/knSP4s66kD — Reuters (@Reuters) September 24, 2020

Посещение горы Улуру было запрещено 25 октября 2019 года по решению государственного управления парков и совета старейшин племен аборигенов Анангу, населяющих земли вокруг горы. С этого дня для всех, кроме аборигенов, вход на гору был закрыт, однако выяснилось, что люди могли продолжать путешествовать по горе и ее вершине при помощи сервиса Google Maps. «Функция просмотра улиц Google Maps позволяет людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии. Он также предлагает к просмотру панорамные и 3D-фотографии, что позволяет пользователям эффективно игнорировать запрет посещения», — указано в заявлении Parks Australia.

Parks Australia уведомило Google Australia о созданных пользователями изображениях с Улуру, которые были размещены на Google Maps, и попросила удалить их содержимое в соответствии с пожеланиями Анангу, а также руководящими принципами национального парка в области кино и фотографии.

«Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», — сказал представитель Google Australia.

Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1994 году его добавили в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 километра, ширина — около 3 километров, высота — 348 метров.

Панорамный вид на вершину Улуру доступен до сих пор.

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