Минцифры проигнорировало замечания к законопроекту о передаче Роскомнадзору данных ЦОД

Завершилось обсуждение проекта закона в части требований к операторам центров обработки данных (ЦОД). Автором документа выступило Минцифры. Напомним, министерство предлагает операторам ЦОД подключиться к Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который Роскомнадзор создаст в рамках закона о «суверенном интернете». Владельцы ЦОДов обязаны будут предоставлять регулятору информацию о занимаемых ими земельных участках, количестве стойко-мест, их загруженности, объёме мощности, параметрах систем хранения данных (СХД), предоставляемых услугах и тарифах, указывает газета. ЦОД и их операторов до сих пор не было в правовом поле, указали в министерстве.

Все участники общественного обсуждения документа высказались в негативном ключе о законопроекте, на что обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». Основными претензиями стали отсутствие гарантии, что указанные данные, являющиеся коммерческой тайно, не появятся на чёрном рынке.

Многие опасаются ухода части игроков рынка хостинга и дата-центров или остановки их развития. Да и в целом «зарегулированность» отрасли связи уже внушает большие сомнения в целесообразности введения новых законодательных норм. По мнению тех, кто оставил комментарии к законопроекту, произойдёт очередное увеличение административной нагрузки на бизнес, а также создаст новые риски информационной безопасности.

Свои замечания отправлял ранее и создатель «Эшер II» Филипп Кулин, нашедший целый «букет» нарушений в документе — от неправильно выставленной степени регулирования до непонимания самими авторами законопроекта — зачем он, собственно, вообще разработан. Официальные письмо Кулин отправил в Минцифры, а также жалобы — как в само Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, так и в Минэкономразвития.

Пока неизвестно, были рассмотрены письма Филиппа Кулина или нет, но, похоже, формальный подход в реагировании на критику и замечания пользователей при общественном обсуждении документов государственными органами власти стал своеобразной традицией.

«Как отметил министр связи Шадаев «публикация законопроекта на площадке для общественного обсуждения – это эффективный способ привлечения внимания к проблеме». Эффективно привлекли внимание – эффективно всех отшили», — иронизирует «Телеком-ревью».

Тезис о важности общественного обсуждения министр сязи Максут Шадаев озвучил после того, как многие эксперты и пользователи Рунета возмутились появлением законопроекта о запрете использования в России некоторых видов шифрования, маскирующих доменное имя. Многие считают, что это регрессивная мера, которая направлена исключительно на усиление цензуры.

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