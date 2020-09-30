Цена свободы — принудительная национализация домена

В декабре прошлого года один из «отцов Рунета» — Алексей Солдатов — стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (статья 159 часть 4 Уголовного кодекса), и был отправлен Тверским районным судом города Москвы под домашний арест, где и находился всё это время до 28 сентября уже текущего года. Солдатова обвиняют в передаче около 490 тысяч IPv4-адресов из Российского научно-исследовательского института развития общественных связей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications.

За неделю до ареста в суд поступило ходатайство из Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве об аресте Алексея Анатольевича Солдатова в рамках дела. Суд отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил его под домашний арест.

Дело против Солдатова изначально выглядело сомнительным, но после того, как ему изменили меру пресечения в обмен на передачу государству домена .su, появились подозрения, что это всего лишь очередной этап «принудительной национализации» российских доменов государством. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката Наталью Давыдову, принадлежащему Солдатову Фонду развития Интернета (ФРИ) пришлось передать государственному РосНИИРОСу все права на управление доменом .su.

Эту информацию подтвердила супруга обвиняемого и глава ФРИ Галина Солдатова. «Передать домен .su было, конечно, не нашей инициативой — мы много лет работали с этим доменом и вложили много сил в то, чтобы его сохранить. Но РосНИИРОС при новом руководстве решил вернуть себе все полномочия по домену, и мы их отдали», — рассказала она.

Совладелец ФРИ и второй обвиняемый по делу о мошенничестве Алексей Шкиттин утверждает, что Галину Солдатову «в достаточно угрожающей форме принудили передать все права по управлению доменом, намекнув, что в противном случае она может оказаться на одной скамье подсудимых» с мужем. По словам Шкиттина, требование о передаче домена поступило от администрации президента.

«Медуза» отметила, что сейчас менеджером и администратором домена .su указан РосНИИРОС, хотя на момент возбуждения дела против Солдатова им значился ФРИ. На сайте РосНИИРОСа указано, что он выполняет обязанности по регистрации доменных имен в зоне .su с 1 августа.

«В этом деле с самого начала было множество процессуальных нарушений и логических несоответствий. И по розыску фигурантов дела, и по существу самого обвинения, которое было натянуто как сова на глобус, — рассказывает ведущий юрист «РосКомСвободы» и один из адвокатов Шкиттина — Саркис Дарбинян».

Юрист уверен, что в деле есть политический окрас:

«Потому что законом о суверенном интернете внезапно домен .su причислили к национальной доменной зоне. При этом домен никогда не был в администрировании у государства. Ни КЦ [Координационный центр национального домена], ни какие-либо иные аффилированные с государством органы не имели никакого отношения к обслуживанию данной зоны. Чтобы получить контроль над зоной, надо было оказать давление на Солдатова. Возможно, именно поэтому и было принято решение о возбуждении дела с подачи текущего руководителя Роскомнадзора».

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Юрист также подчёркивает, что предмет внимания следователей, связанный с ущербом, вызывает множество вопросов.

«С одной стороны, РосНИИРОС не имеет никаких претензий к «Релкому» по несостоявшейся сделке о траснфере адресов, что подтверждается мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом. А с другой стороны следствие говорит о какой-то мифической упущенной выгоде в 60 млн, которые недополучил РосНИИРОС. При этом, экспертиза делалась какой-то достаточно странной организацией, основным видом деятельности которой является риелторство, в отсутствие хоть каких-либо методик оценки IP-адресов», — отмечает Дарбинян.

По его ощущению, «на текущий момент следствие зашло в тупик»:

«Если основной задачей было все же отжать доменную зону, то возможно в ближайшее время дело все же прекратят. Никаких реальных доказательств вины всех трех фигурантов нам так и не показали. И, глядя на текущее состояние следствия по делу, непонятно — с чем обвинение будет заходить в суд».

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Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет, ее создали на базе вычислительного центра Института атомной энергетики им. Курчатова. По инициативе Солдатова создавался и РосНИИРОС, который был администратором национального домена .ru. С 2008 по 2010 год Солдатов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, после работал в МГУ и МИФИ.

Закон о «суверенном интернете» (90-ФЗ) был принят в мае 2019 года. Его официальная цель — защита российского сегмента интернета от возможных внешних атак, а также от отключения извне, однако документом были введены такие требования к операторам связи, которые скорее говорят о принудительной централизации и взять под полный контроль государства Рунета, а также внедрение технических средств, исключающих возможность обхода госблокировок. Кроме этого, законом предусматривается создание национальной системы доменных имён.

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