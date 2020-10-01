Китай проведёт антимонопольное расследование в отношении Google

Китай готовится к проведению антимонопольного расследования в отношении Alphabet (владеет Google), сообщает Reuters. Корпорацию подозревают в антиконкурентной политике, в результате которой её мобильная операционная система Android доминирует на рынке. Инициатор дела — компания Huawei, ещё в прошлом году обратившаяся в Антимонопольный комитет государственного совета.

Google запрещено предоставлять техническую поддержку новым моделям телефонов Huawei и доступ к мобильным сервисам Google, на которых основано большинство приложений для Android. Китайские производители смартфонов в основном используют открытую версию Android с альтернативами сервисам Google на отечественных телефонах. Поиск Google, gmail и другие сервисы корпорации заблокированы в Китае.

Однако эта страна всё равно очень важна для корпорации, особенно после того как в 2018 году Европейский союз оштрафовал Google на 4,3 млрд евро за антиконкурентную политику, включавшую в себя принуждение производителей телефонов по умолчанию устанавливать приложения Google на устройства на Android и запрет их использования конкурентами. В 2019 году Еврокомиссия взыскала с Google 1,49 млрд евро ещё и за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы в интернете.

«Рынок Китая для Гугла очень ценен, если вы думаете что он там не работает — вы ошибаетесь, не работают некоторые сервисы Гугла (такие как поиск), а бизнес работает и еще как», — говорит директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

Потенциальное расследование произойдёт на фоне политики администрации президента США Дональда Трампа, направленной против китайских технологических компаний. Напомним, власти Соединённых Штатов обвиняют их в подрыве национальной безопасности страны. В результате этого Дональд Трамп, например, подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», запрещающий жителям США заключать сделки с китайскими приложениями TikTok и WeChat. Сервис сможет работать, если будет продан американской компании.

Впрочем, Китай и без этого хочет обновить своё антимонопольное законодательство, резко увеличив верхнюю планку штрафов и расширив критерии оценки контроля компании над рынком. Решение об официальном расследовании действий Google может быть принято в октябре.

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