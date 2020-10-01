ЕС заставит крупные технологические компании делиться данными

Европейский союз готовится принудить крупные технологические компании делиться данными своих клиентов с более мелкими конкурентами, сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times. Это следует из проекта закона «О цифровых услугах» ЕС (Digital Services Act, DSA). Согласно документу, такие компании, как Amazon и Google, не должны использовать собранные ими сведения в собственной коммерческой деятельности, если только они не сделают их доступными для участников того же сегмента рынка.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер до конца этого года презентует новые жёсткие правила закона, направленные на повышение ответственности компаний социальных сетей в целом и за контент на их платформах в частности. Технологическим гигантам могут запретить давать преимущества собственным сервисам в ущерб конкурентам. Также они не смогут по умолчанию устанавливать свои приложения на устройства вроде ноутбуков или телефонов и заставлять другие компании использовать их ПО.

Помимо этого ЕС планирует создать рейтинговую систему, которая позволит общественности оценивать действия компаний в таких областях, как соблюдение налоговых требований и оперативное удаление незаконного контента. Регулирующие органы Евросоюза, кроме того, составляют «черный список действий», которые технологические компании должны будут пресекать. К ним относится, например, принуждение клиентов пользоваться исключительно одной платформой и запрет переходить на другие.

В 2018 году Европейский союз оштрафовал Google на 4,3 млрд евро за антиконкурентную политику, включавшую в себя принуждение производителей телефонов по умолчанию устанавливать приложения Google на устройства на Android и запрет их использования конкурентами. В 2019 году Еврокомиссия взыскала с Google 1,49 млрд евро ещё и за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы в интернете.

Ранее стало известно, что Китай готовится к проведению антимонопольного расследования в отношении Alphabet (владеет Google). Корпорацию подозревают в антиконкурентной политике, в результате которой её мобильная операционная система Android доминирует на рынке.

В Соединенных Штатах правительственная комиссия выпустит отчёт по антимонопольным политикам крупных технологических компаний уже 5 октября.

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