Сентябрь: начало нового «экстремистского» года. Обзор

Пожалуй, самыми яркими событиями начала сентября стали штраф жительницы Пензы Юлии Котковой за публикацию в Instagram и ВКонтакте фотографии в «конопляных» носочках; принудительная госпитализация в психдиспансере сразу нескольких школьников и заведение на них дел о подготовке «колумбайна» в Красноярске; вынесение обвинительного приговора (2 года колонии) Александру Шабарчину, условного срока (1 год) Данилу Васильеву и оправдание Александра Эткина в Перми по делу о «кукле Путина» — причём прокуратура хочет обжаловать решение суда в связи с его «мягкостью». И если Коткова, видимо, решила не связываться с российской судебно-правовой системой, признав себя виновной и избавившись от «крамольных носков», то красноярское и пермское дела имеют свои продолжения.

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Следственный комитет в ходе проверки выложенных в интернете роликов 14-летней Алёны Прокудиной из Красноярска выяснил, что в них отсутствует оправдание терроризма (ч.2 ст.205 УК РФ) и не стал возбуждать дела. Защита в лице адвокатов «Агоры» надеется, что история закончилась и девочка продолжит спокойно учиться, а также заниматься в киношколе. Сама же Алёна говорит, что если поначалу, когда вышла из больницы, хотела начать что-то менять, «чтобы в нашей стране такого больше не случилось», но со временем пришла к бесполезности подобных действий, и теперь просто хочет закончить школу и уехать учиться в другую страну.

Хотите загадку?

Почему при звонке в полицию с сообщением об угрозах в свой адрес ты слышишь: угроза – это ещё не пресупление.

Но когда #АлёнаПрокудина подписалась не на тот паблик это послужило основанием для принудительного лечения в дурке и обвинения в экстремизме? pic.twitter.com/zq6g9ZlBF1 — Nighttimeblueness (@Nighttimebluen1) September 5, 2020

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В краевой суд Пермского края было передано дело о «кукле Путина». И прокуратура, и подсудимые Васильев с Шабарчиным обжаловали приговор. В своей жалобе прокуратура сообщает, что приговор является «незаконным, необоснованным и несправедливым». А оправдание Эткина — «противоречием обстоятельствам дела» и «искажением сути правосудия».

«Суд не учел в полной мере характер и степень общественной опасности преступления, — пишет гособвинение в апелляционной жалобе. — Суд не учел все обстоятельства, которые могли повлиять на выводы о виновности Эткина. Выявленные нарушения свидетельствуют о судебной ошибке <…> искажается сама суть правосудия. Считаю приговор суда незаконным ввиду неправильного применения уголовного закона. Шабарчину и Васильеву суд назначил чрезмерно мягкое наказание. Прошу приговор отменить и дело направить в тот же суд на новое разбирательство в ином составе суда».

Напомним, в ноябре 2018 года напротив ЦУМа в Перми двое активистов Александр Шабарчин и Данила Васильев установили манекен с лицом президента, на груди куклы была надпись: «Военный преступник Пыня В. В.». Третий фигурант Александр Эткин снимал перформанс на видео. Позже ролик был выложен в YouTube. Гособвинение требовало для фигурантов этого дела до трех лет колонии. Им вменялась части 2 статьи 213 УК РФ «Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По этой же статье были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя.

На днях «Мемориал» признал Шабарчина политзаключённым и потребовал его освобождение. Правозащитный центр также требует отменить приговор другому фигуранту по делу Дмитрию Васильеву, который получил условный срок. К протесту против дела «о кукле Путина» присоединились и другие правозащитные организации.

ССП считает пермское дело о «кукле Путина» политически мотивированным:https://t.co/nPLEAEX3Nm 614000, г.Пермь, ул.Клименко, д.24, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю, Шабарчину Александру Александровичу 1998 г.р. Помощь Шабарчину собирается на карту 4274 3200 4811 4709 pic.twitter.com/MdarIPM42O — ССП (@politzeky) September 18, 2020

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Суд Нижневартовска оштрафовал на 1 тыс. рублей по статье 20.3 КоАП РФ члена Либертарианской партии Наджиба Гасанова за мем CountryBalls с изображением свастики, который был размещен еще в 2014 году. В конце августа текущего года в ходе проверки интернет ресурсов отдел уголовного розыска УМВД установил, что Гасанов, «используя персональный компьютер, на сайте социальной сети „ВКонтакте“ на своей странице опубликовал фашистскую свастику (националистическую символику), чем нарушил статью закона об увековечивании подвига советского народа в ВОВ».

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Сразу в нескольких регионах России граждане были наказаны за размещение в своих соцсетях видеоролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», признанного в 2013 году экстремистским:

В Воронежской области по статье 20.29 КоАП Семилукский районный суд оштрафовал местного кандидата в депутаты Никиту Рюмина на 2000 рублей;

Рязанца оштрафовали за размещение ролика Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского суда. Известно, что 37-летний мужчина опубликовал в комментариях в соцсети видео «Припомним жуликам и Ворам их Манифест 2002». В отношении рязанца возбудили дело по 20.29 КоАП, в суде он призвал вину. Мужчину оштрафовали. По данным «7×7», в Рязани это не единственный случай вынесения штрафа за публикацию такого же видео. Одного из горожан в начале августа вызвали в полицию в связи с размещением видео «о манифесте-2002» после участия в акции кормления голубей, которая с конца июля регулярно проходила на площади Победы. Активист опубликовал запись в соцсети «ВКонтакте» еще в 2013 году, но ранее она не интересовала силовиков.

«Содержание видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», за публикацию которого часто преследуют оппозиционно настроенных пользователей соцсетей, сводится к перечислению ряда нереализованных предвыборных обещаний «Единой России» из манифеста партии 2002 года и призыву голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Мы считаем запрет этого видео безосновательным, а многочисленные случаи преследования за его распространение – неправомерными», — заявляет информационно-аналитический центр «Сова».

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Депутат городского совета Смоленска от «Единой России» Евгений Рудак пожаловался в полицию на общественного активиста и блогера Дмитрия Магерю и попросил возбудить против него уголовное дело за клевету или возбуждение ненависти. Депутату не понравился пост Дмитрия Магери в сообществе «Главное в Смоленске» про «партию жуликов и воров».

«Сейчас этот жулик бегает по дворам с сотрудниками администрации и обещает песок в песочницы и покрасить лавочки, если его выберут на новый срок!» — написал Магеря, имея в виду Рудака. Депутат посчитал это утверждение клеветой, порочащей его честь и достоинство, подрывающей репутацию и дискредитирующей действующего депутата городского совета.

«В результате распространения указанных сведений нарушены мои права и свободы, причинены физические и нравственные страдания, — говорится в заявлении единоросса. — Кроме того, называя политическую партию „Единая Россия“ „партией жуликов и воров“, вышеуказанное лицо публично унижает достоинство и подрывает деловую репутацию всех политических деятелей данной партии по всей стране».

Депутат попросил полицию провести проверку и возбудить в отношении Магери уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета») либо по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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Российские правозащитники требуют найти 19-летнего чеченца Салмана Тепсуркаева, который был похищен, а позднее в Сети появилось видео с издевательствами над ним. Салман был одним из модераторов Telegram-канала 1ADAT, рассказывающего о том, что происходит в Чеченской Республике, а также часто критиковавшего Рамзана Кадырова. Правозащитники требуют от российских властей наказать виновных в издевательствах над чеченцем. Они также задали следственным органам вопрос: «Возбуждено ли уголовное дело по факту исчезновения и насилия над Салманом Тепсуркаевым?» Правозащитники требуют объяснить, почему не наказаны те, кто причастен к преступлениям против критиков чеченской власти. Подписавшие заявление выразили солидарность с жителями Чечни, которых оскорбило произошедшее на видео с Тепсуркаевым.

Ранее свою озабоченность делом Салмана Тепсуркаева выразили представители Совета Европы:

Комиссар СЕ по правам человека: "Власти РФ должны обеспечить безопасность Салмана Тепсуркаева, которого похитили и подвергли пыткам в Чечне. Власти должны эффективно расследовать это серьезное нарушение прав человека и наказать ответственных за него. https://t.co/OJf60qmw68 https://t.co/sx93i1A0EO — Совет Европы (@CoE_ru) September 10, 2020

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Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Супруга Бабарики Наталья получила 4 года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов, а друг семьи Артем Зуев — 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Все трое были признаны виновными в создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции (часть 2 статьи 280, часть 2 статьи 282, статьи 282.1 УК РФ).

Дело возбудили из-за группы в соцсети «ВКонтакте», которую, по версии следствия, муж Натальи Николай Бабарика создал в 2011 году. Следствие посчитало, что в паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Уголовное дело расследовал центральный аппарат ФСБ.

Это стало первым громким делом против «АУЕ».

Екатеринбуржец Николай Бабарика служил в армии водителем-санитаром, пока ФСБ не сообщила его руководству, что он ведет паблик «А.У.Е» и зарабатывает на продаже сувениров с воровскими звездами. Вскоре ведомство задержало его самогоhttps://t.co/DQ70zTxPZI — Медиазона (@mediazzzona) September 26, 2020

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«Мемориал» официально признал калужанина Ивана Любшина политическим заключённым. Об этом сообщил «РосКомСвободе» отец блогера Виктор со ссылкой на письмо правозащитной организации. Иван был осуждён на 5 лет и два месяца колонии по статье об оправдании терроризма из-за комментания во «ВКонтакте» о самоподрыве 17-летнего Михаила Жлобицкого на проходной архангельского УФСБ. Все попытки оспорить приговор были отклонены, в том числе — Верховным судом РФ.

При этом Любшин жаловался на избиение сотрудниками ФСБ при задержании, пытки электрошокером и многочисленные гематомы, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

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В Набережных Челнах на 14 суток по статье 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций) был арестован антифашист, член «Союза Марксистов» Денис Белов. Он был задержан полицией на своём рабочем месте в Казани и доставлен в отдел полиции в Набережных Челнах, где он прописан. Протокол был составлен из-за размещённого в соцсетях мема «Про Твикс», а также каких-то отрывков из документальных фильмов. Суд дал ему 14 суток административного ареста. Товарищи Белова разместили в YouTube видео в его поддержку и призвали всех неравнодушных присоединиться к флешмобу.

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ФСБ предъявила лидеру «Левого сопротивления» Дарье Полюдовой обвинение в публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК) и привлекла ее в качестве обвиняемой. Об этом сообщил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, защищающий Полюдову. Поводом для нового уголовного преследования активистки стали ее высказывания о действиях так называемого «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, который 19 декабря 2019 года открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке.

Напомним, Дарья Полюдовала находится под стражей с января 2020 года. Тогда она стала подозреваемой в призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 1 ст. 280.1 УК) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Последний раз ей продлили меру пресечения до 13 ноября 2020 года. «Это дополнительное обвинение и новый эпизод к уже предъявленным ранее части 2 статьи 205.2 и части 1 статьи 280.1, то есть у нее сейчас три обвинения», — сообщил адвокат Соловьев.

В 2016 году Полюдова была приговорена к двум годам колонии-поселения за попытку организовать «акцию за федерализацию Кубани». Она стала первой осужденной по статье о призывах к сепаратизму. По словам самой Полюдовой, её акция была своеобразным троллингом, ответом на действия властей в отношении Крыма.

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Любопытная ситуация произошла в Ялте. Глава города Иван Имгрунт освободил от должности своего зама Михаила Загорцева. Поводом для этого стало видеообращение, в котором Загорцев осудил насилие со стороны силовиков против протестующих в Беларуси, а также высказал своё мнение по поводу возможного вмешательства России в ситуацию в республике. Его высказывания попросили проверить на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренного ст. 280 и 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Проработать в должности заместителя главы города Загорцев успел всего несколько дней. Сейчас страница с информацией о Загорцеве на официальном сайте правительства Республики Крым выдаёт «ошибку 404», но её ещё можно найти в кэше Google.

⚡️ Заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев, приехавший в Крым из Белоруссии, лишился своей должности. Причиной стало записанное еще в начале августа видеообращение, в котором Загорцев поддержал антиправительственные протесты в своей стране https://t.co/8NQeS9LP43 pic.twitter.com/yaFNWpfEZg — Крыминформ (@crimeainform) September 25, 2020

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Ульяновский областной суд признал виновным 22-летнего Вячеслава Круглова в реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК). Суд обязал Круглова заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей за попытку разместить портрет Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

Согласно материалам уголовного дела, Вячеслав Круглов отправил заявку на сайт с фотографией, чтобы потом ее потом транслировали на акции «Бессмертный полк онлайн». Подсудимый свою вину признал, назвав свои действия «шуткой».

Дело «Бессмертного полка» ведётся по многим регионам России. Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения неизвестными пользователями на сайте организации фотографий нацистов. Пользуясь низкой осведомлённостью модераторов онлайн-акций и отсутствием «защиты от шутников», злоумышленники сопровождали свои публикации подписями, что это якобы фотографии офицеров и солдат Красной армии, давая им русские имена и фамилии. В итоге 9 мая во многих городах портреты нацистских преступников оказались в числе тех, кого должны чествовать в этот день.

По этому делу во многих регионах уже предъявлены обвинения и выносятся приговоры.

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ФСБ проводит доследственную проверку из-за высказывания дизайнера Артемия Лебедева в ролике на YouTube, осуждающего снос памятника воевавшим в Кавказской войне русским солдатам по требованию черкесских активистов. Заявление подал председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве Юрий Агирбов. Кроме слов о сносе памятника, Агирбова задели комментарии Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет».

«Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова. И нам эксперты со стажем более 40 лет подтвердили, что в этих словах усматриваются как признаки экстремизма (статья 280 УК РФ), так и признаки унижения по национальному признаку (статья 282 УК РФ), и публичное оскорбление символов воинской славы России (статья 354.1 УК РФ)», — рассказал представляющий интересы Агирбова адвокат Владимир Слащев.

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Сотрудники управления МВД по Вологде вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу об оскорблении представителей власти (статья 319 УК) блогера Евгения Доможирова, освещавшего протесты против вырубки сквера на Ярославской улице.

Вы не поверите, но!

У меня намечается новое уголовное дело.

Вызывают подозреваемым по 319 УК РФ

Со слов дознавателя за ролик, где я назвал чиновников скотами и сравнил с фашистами https://t.co/XKXh1l3lOS

Всё это из разряда борьбы #ЗаСквер в Вологде и продолжение давления на меня pic.twitter.com/gWG02yhwhb — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) September 14, 2020

В октябре 2019 года администрация города объявила о строительстве там детского сада. Выступающие против этого местные жители отмечали, что сквер, высаженный ветеранами, был «последним зеленым оазисом в районе». В августе один из активистов при задержании ударился головой и на следующий день умер в отделе полиции.

Доможиров рассказал, что, по словам дознавателя МВД, дело в отношении него завели из-за видео на его ютьюб-канале от 1 мая под названием «Уничтожают. Как настоящие фашисты». В ролике он перечислял имена сотрудников мэрии города, в том числе мэра Сергея Воропанова, и говорил, что они «безжалостно уничтожают всю эту память и лицемерно говорят о том, что они выступают за победу». «Все эти люди, ну, действительно, настоящие оккупанты», — утверждал блогер.

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Апелляционная инстанция оставила без изменения наказание жительнице Перми Аэлите Ерохиной, приговоренной к 300 часам обязательных работ по ст. 207.1 УК о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Потерпевшими от флэшмоба Ерохиной суд признал Минздрав и Администрацию губернатора Пермского края.

«Приговор вступил в силу, можно жаловаться в ЕСПЧ», — сказала защищающая Ерохину адвокат Анастасия Шардакова.

В своем посте девушка отмечала, что уже выходила улицу, и там «как в фильмах про апокалипсис: людей либо совсем нет, либо единицы». «В магазине в общей сложности встретила пять человек, один в маске. А вообще, здорово погулять было в тишине, такого не встречала даже ночами. Завтра пойду в другой район. Выходите на улицу, фотографируйте себя и выкладывайте фото в соцсетях», — написала Ерохина.

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным пост тюменского блогера Алексея Кунгурова о том, что в больницах по всей России отсутствуют средства для тестирования на наличие COVID-19. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам пост, опубликованный Кунгуровым в марте этого года в «Живом журнале», уже удален.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Тюмени арестовывал на 15 суток Алексея Кунгурова по делу о возбуждении ненависти либо вражды — ст. 20.3.1 КоАП РФ).

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тыс. рублей за организацию акции гражданской солидарности «День перемен» в столице. Как рассказал Znak.com управляющий партнер коллегии адвокатов Pen& Paper Алексей Добрынин, суд признал Соловья виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Политолог Валерий Соловей получил штраф в размере 20 тысяч за акцию «День #перемен», которую он не согласовывал https://t.co/6IZoMsSo7u pic.twitter.com/rpzm1Pm3wU — Газета «Собеседник» / Sobesednik.ru (@Sobesednik) September 30, 2020

Ранее сайт акции заблокировала Генеральная прокуратура РФ. Соловей в социальных сетях призывал всех неравнодушных присоединиться к мероприятию.

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Мещанский суд Москвы продлил арест видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении и распространении государственной тайны, до 5 декабря. Пыж — создатель YouTube-канала Urbanturizm, автор роликов о заброшенных объектах, и в августе текущего года был помещён под стражу. Правоохранители подозревают его в шпионаже.

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В Иркутске интерсекс-женщина Евгения Алексеева требует наказать полицейских, которые два года назад задержали её по подозрению в краже. Из-за проблем в паспортном столе, большую часть жизни она прожила как «мужчина», поэтому полицейским представилась согласно паспорту. Полиция снимала разговор с ней на видео, после чего выложила издевательский ролик в социальные сети, что стоило Евгении репутации, а также принесло семейные проблемы. Женщина была в итоге оправдана, но сейчас требует наказать полицейских, которые опубликовали то видео.

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Вышел на свободу крымско-татарский блогер Нариман Мемединов, отбывавший 2,5 года в ростовском колонии-поселении по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Также в своем блоге Мемединов обнародовал видео с судебных заседаний по другим незаконно заключенным крымчанам, что, по мнению правозащитников, являлось основным раздражающим фактором для крымских властей.

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Координатору штаба Навального в Кургане Алексею Шварцу прислали за последние несколько месяцев четвертую повестку в военкомат. Как рассказал «Урал. МБХ медиа» Шварц, повестку ему прислали во «ВКонтакте».

«Сообщили, что должен явиться на призывную комиссию 2 октября. Но я по незаконным повесткам являться не собираюсь, документ должен вручить лично сотрудник военкомата. К тому же, я собираюсь перевестись на воинский учет в Кургане», — сказал активист.

Ранее Шварца обвинили в нарушении «закона о митингах» и приговорили к 20 часам обязательных работ за проведённый в августе пикет.

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В Челябинске в здании колледжа задержали 18-летнего Дениса Куценко. Как сообщает в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков, о задержании рассказала крестная мать студента Елена Хакимова. По ее словам, Денис в переписке во «ВКонтакте» сообщил одногруппникам, что хочет совершить суицид и при этом пострадают другие. Приятели Куценко продемонстрировали аудиозапись из личной переписки преподавателям.

По словам Чикова, руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар. Там якобы отказались приезжать и предложили вызвать полицию. Сотрудники приехали в колледж, туда же подъехала и Елена Хакимова. По словам самого молодого человека, все разговоры о суициде и других пострадавших — пранк, никаких правонарушений он не планировал.

Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). В дело вступил адвокат «Агоры» Андрей Лепёхин.

Денис Куценко пошутил в переписке с одноклассниками, что хочет совершить суицид и при этом пострадают другие. Он утверждает, что это пранк. Но одноклассники Дениса рассказали преподавателям, а руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар.https://t.co/kjUk51uYv6 — Такие Дела (@takiedelaru) September 23, 2020

Денис Куценко — социальный сирота. В свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, маму признали безвестно отсутствующей еще в 2005 году. 15 лет Денис проживал с опекуном и крестной матерью Еленой Хакимовой. Парень учится в колледже на повара-кондитера.

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Московский районный суд города Чебоксары признал кандидата на выборах депутатов местной Гордумы и главу штаба Навального Семёна Кочкина виновным по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ за призыв на встречу с избирателями. Судья назначила штраф в размере 10 тысяч рублей. Это уже четвёртый штраф Кочкина и восьмой за проведённую им кампанию.

«Правосудие во всей красе: не только украли голоса избирателей за независимого кандидата, но ещё и оштрафовали его за проведение собственной кампании», — считает «Апология протеста».

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Политолог Федор Крашенинников обратился в ЕСПЧ после ареста на 7 суток за повторное неуважение власти из-за поста в Telegram о судьях Конституционного суда. Об этом сообщает адвокат Агоры Рушана Камалова, готовившая жалобу. Крашенинников считает, что власти России нарушили ст.10 Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, ст.6 о праве на справедливый суд и ст.5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.

В конце июля Крашенинникова задержали около дома и составили в отношении него протокол по ч.4 ст.20.1 КоАП РФ. В нем говорилось, что 14 марта в своем Telegram-канале он оскорбил судей Конституционного суда, когда комментировал просьбу российского президента дать разъяснения по количеству президентских сроков. Политолог назвал судей «***нами в мантиях». В тот же день Крашенинникова признали виновным и арестовали на 7 суток. Это стало первым случаем применения такой санкции по статье о неуважении к власти.

В жалобе в ЕСПЧ говорится, что в заседании не участвовал прокурор, функцию обвинения фактически выполнял сам суд, который не стал оценивать доводы защиты о политическом характере дела. В суде защите отказали в допросе экспертов и в исключении их экспертиз из дела как доказательств, полученных с нарушениями.

Политолог Федор Крашенинников обратился с жалобой в ЕСПЧ из-за ареста на семь суток. Он считает, что власти нарушили статьи Европейской конвенции о праве на свободу выражения мнения, справедливый суд и личную неприкосновенность до вынесения постановления.https://t.co/XW2yOySs3j — It's My City (@itsmycityekb) September 24, 2020

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Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу художницы Юлии Цветковой, которую обвиняют в изготовлении порнографии (п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ). Об этом сообщает адвокат Агоры Алексей Бушмаков, который в сотрудничестве с Московским комьюнити центром защищает Цветкову. Надзорное ведомство уже во второй раз отказалось утвердить обвинительное заключение. По словам Бушмакова, дело вернули следователю, была создана следственная группа, которая намерена провести новую искусствоведческую судебную экспертизу. Юлия Цветкова должна явиться в СК 28 сентября.

Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела послужили 10 рисунков с изображениями, напоминающими женские половые органы. Экспертиза, проведенная педиатром, киноведом и инженером, признала в них порнографию. Уголовное дело возбудила полиция 24 октября 2019 года. Спустя 9 месяцев дело забрал себе СКР. Цветкова признает, что публиковала рисунки, но вину в преступлении отрицает.

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Как видим из дайджеста, власти стали обращать пристальное внимание на интернет-деятельность молодёжи, и принимаемые в отношении юношей и девушек санкции порой удивляют своей жёсткостью. Кроме этого, случаи внесудебных расправ над активистами с демонстрацией этих вопиющих процессов в интернете, к сожалению, перестают быть чем-то из ряда вон выходящим.

«Школьники — это идеальная пища для силового аппарата» — юрист «Агоры» об «Алгоритме» для слежки за учениками в интернетеhttps://t.co/bCvH515AFU — The Insider (@the_ins_ru) September 23, 2020

Публичность также не является защитой для всех, кто выражает свое несогласие с проводимой в стране политикой, и наказания за высказывания в Сети уже давно перешли от обычных блогеров и активистов к довольно-таки известным журналистам, политологам, общественным деятелям.

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