ФБР нашло ещё один связанный с «фабрикой троллей» фальшивый сайт

Американские спецслужбы продолжают разоблачать на просторах интернета информационные ресурсы, которые могут быть связаны с Россией. Источники Reuters в ФБР сообщили о раскрытии очередного сайта, название которого отдалённо напоминает слова из русской обсценной лексики — NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens), — которым якобы управляют люди, связанные с «Агентством интернет-исследований», ещё известным как «фабрика троллей», принадлежащей питерскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Предыдущий портал, чьей задачей также было влияние на выборы в США, тоже носил броское и весьма экстравагантное название — PeaceData. Так что если это и дело рук «фабрики троллей», то их троллинг вышел уже на какой-то другой, более близкий к развлекательному уровень. Да и больше ориентированный на русскоязычный сегмент Сети, положа-то руку на сердце.

На английском перевод полного названия сайта звучит вполне пристойно — «Новостная организация для американских и европейских граждан». NAEBC позиционирует себя как свободное и независимое СМИ, базирующееся в Венгрии, цель которого — продвигать консервативные и правые точки зрения. На главной странице ресурса есть предупреждение: «Не дайте себя обмануть».

Интернет-ресурс работал с июня этого года, позиционировал себя как базирующееся в Венгрии независимое СМИ и был посвящён текущим событиями в США. Он перепечатывал статьи консервативных изданий и платил настоящим американцам за то, чтобы они писали на «политически чувствительные темы». В частности, на сайт публиковались заметки с нападками на демократического кандидата Джо Байдена или критикой движения Black Lives Matter.

Журналисты уже успели выяснить, что с этим сайтом была связана сеть фейковых персонажей, которые были поддержаны соцсетями Gab и Parler.

A network of fake personas, some of which used GAN-generated pictures (surprise!), then pushed the articles on social media. They barely got any following but did get some traction on Gab and Parler

