Роскомнадзор ждёт от Google и Apple блокировок «пиратских приложений»

Как и предполагалось, с вступлением в силу нового федерального закона №177-ФЗ об ограничении доступа к «пиратским приложениям», оживились как правообладатели, так и госведомства. В день вступления закона в силу, 1 октября Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing (входит в Warner) и Universal Music обратились в Мосгорсуд с заявлением о предварительных обеспечительных мерах в отношении пиратского контента в мобильных приложениях. А сейчас уже решил проявить активность Роскомнадзор, который направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений. Об этом надзорное ведомство сообщает на своём официальном сайте (до этого молчавшем три месяца — с июня по конец сентября текущего года).

«Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения», — говорится в сообщении РКН.

Согласно новому закону, после заявления правообладателя Роскомнадзор ограничивает доступ к незаконно размещенному в Сети контенту в мобильных приложениях. Обязанность по блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений.

Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту.

После этого ресурс в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен выполнить предписания в течение одного рабочего дня. В случае отказа или бездействия ресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

В конце сентября текущего года РКН подписал со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Меморандум о предоставлении информации в базу данных ВОИС ALERT.

База данных ВОИС ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах.

Роскомнадзор будет предоставлять для размещения в базе данных ВОИС ALERT сведения о сайтах в сети «Интернет», на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав.

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