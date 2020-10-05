ФСБ препятствует внедрению 5G без отечественной криптографии

Развитие сетей 5G в России тормозится из-за отсутствия правил применения базовых станций и смартфонов нового поколения, рассказал «Ъ» собеседник среди производителей телеком-оборудования и подтвердили два источника в операторах связи.

Развитие сетей 5G в России может зайти в тупик из-за разногласия ведомств вокруг криптографической защиты оборудования… Опубликовано Коммерсантъ Среда, 7 октября 2020 г.

Проблема в том, что ФСБ настаивает на использовании отечественных средств криптографической защиты в радиоканале между базовой станцией 5G и абонентским оборудованием, но против этого требования выступает Минэкономразвития, уточняет один из источников.

Там считают, что подобные условия приведут к невозможности использования зарубежного оборудования. Это касается не только станций 5G, но и мобильных устройств. Кроме этого, министерство утверждает, что внедрение отечественной криптозащиты на уже имеющиеся станции потребует от операторов затрат в 14 миллиардов рублей каждые три года.

Но позицию ФСБ разделяет Минцифры — соответствующие проекты приказов были разработаны ещё в октябре 2019 года. В них требуется использовать российскую криптографию для шифрования трафика как в канале с абонентским оборудованием, так и в канале между базовой станцией и «ядром сети». Утверждать требования безопасности для базовых станций должна ФСБ.

Если эти требования будут приняты, 5G в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов и планшетов, чьи производители установят российскую криптографию, базовые станции связи зарубежных производителей тоже разрешат использовать лишь при внедрении российской криптографии в микросхемах, следует из заключений Минэкономики на проекты приказов (в них учтены позиции комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, «МегаФона», МТС и Tele2), с которыми ознакомился “Ъ”. В Минэкономики подтвердили актуальность отзыва.

Такие требования приведут к полной невозможности использовать в российских сетях 5G как зарубежное абонентское оборудование, так и базовые станции, считают в Минэкономики.

Установка же отечественной криптозащиты на действующие базовые станции приведет к совокупным затратам операторов в размере 14 млрд руб. каждые три года, следует из заключения.

Американская компания Qualcomm отметила в отзыве на проект приказа, что требования Минцифры России расходятся с нормами международного консорциума 3GPP, по которым создаётся оборудование 5G. Её поддержали Ericsson и Nokia. Представитель «Вымпелкома» отметил, что подобная доработка клиентских устройств для российского рынка может стать нецелесообразной, что парализует развитие сетей нового поколения в стране.

Представитель компании ZTE отметил в разговоре с «Ъ», что российские власти могут попробовать добиться внедрения их криптографии в 3GPP, но для этого придётся доказать необходимость разработки. Например в 2009 году Китай добился добавления локального алгоритма. Но по его мнению, подобные затраты не окупятся, потому что это локальное решение, которое будет востребовано только на российском рынке.

«Видимо, ФСБ хочет иметь возможность расшифровывать весь внутрироссийский трафик. Технически это может означать, что в российских сетях 5G нельзя будет использовать иностранные смартфоны и планшеты, на которых не установлена российская криптография, — считает руководитель интернет-журнала It’s My City Дмитрий Колезев. — Очень интересно, что победит — Безопасность (ФСБ) или Развитие (Минэкономики). Возможен ли компромисс? Знаковый для российского будущего конфликт».

Это же мнение разделяет российский политик, экс-замминистра финансов и бывший зампредседателя правления Центробанка Сергей Алексашенко:

По версии ФСБ, связь 5G в России появится только после того, как ФСБ установит своих «жучков» на всё оборудование, включая планшеты и смартфоны

https://t.co/ShzET5ls4o — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) October 8, 2020

Пользователи соцсетей в основном отнеслись к данной ситуации с иронией и также считают, что просто силовики хотят держать трафик под контролем:

А что, у меня новая модель телефона берёза, уже работает на новой защите — Alexander (@KuzyaYakuza) October 8, 2020

ФСБ хочет, чтобы 5G в России работала на отечественной криптозащите, что противоречит международным стандартам и тормозит развитие сетей в стране. Это пока ФСБ не хочет право первой брачной ночи. Но это только пока. Вообще они в край охуели давно уже. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) October 8, 2020

Товарищ майор хочет занедорого весь трафик просматривать? — aleh ❌ kuczynski (@AlehKuczynski) October 8, 2020

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