Заблокирован украинский бизнес-мессенджер Mssg.me

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там ссылку на украинский бизнес-мессенджер Mssg.me:

reestr.rublacklist.net/record/2623752

Очевидно, Росалкогольрегулирование смутило наличие информации о свободной продаже алкоголя, поэтому ведомство признало её запрещённой, внеся ссылку в реестр. Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, сайт данного сервиса недоступен полностью.

…и это несмотря на то, что владельцы сервиса поспешили выполнить требования российских властей:

Судя по всему, данный сервис, позиционирующий себя как бизнес-мессенджер, появился в 2017 году. В нём можно собрать все свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах: «Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать личный профиль на сайте Mssg.me, придумать для него описание, URL и привязать к нему ссылки на свои контакты в мессенджерах и социальных сетях. Всё это бесплатно и занимает не более пары минут». Созданный профиль становится своеобразной онлайн-визиткой пользователя.

Основным преимуществом Mssg.me создатели считают то, что получателю не нужно будет вводить номер или ник пользователя в мессенджерах — сервис автоматически открывает нужный диалог. На сайте Visa утверждается, что данный мессенджер использует уже более 35 000 компаний для общения с клиентами.

Но вот гарантировать своим пользователям отсутствие претензий со стороны российских властей сервис, зарегистрированный в украинских Черкассах, видимо, пока не в силах.

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