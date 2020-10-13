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13.10.2020

Заблокирован украинский бизнес-мессенджер Mssg.me

На одной из страниц было размещено предложение о продаже алкоголя, и Росалкогольрегулирование признало её запрещённой на территории России; несмотря на то, что администрация сервиса удалила заблокированную по HTTPS «крамольную» ссылку, сайт недоступен до сих пор

mmsgme zablochil RAR  

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там ссылку на украинский бизнес-мессенджер Mssg.me:

mssg.me free-alco v reestre

reestr.rublacklist.net/record/2623752

Очевидно, Росалкогольрегулирование смутило наличие информации о свободной продаже алкоголя, поэтому ведомство признало её запрещённой, внеся ссылку в реестр. Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, сайт данного сервиса недоступен полностью.

mssg.me nedostupen

…и это несмотря на то, что владельцы сервиса поспешили выполнить требования российских властей:

mssg.me liog pod RAR

Судя по всему, данный сервис, позиционирующий себя как бизнес-мессенджер, появился в 2017 году. В нём можно собрать все свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах: «Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать личный профиль на сайте Mssg.me, придумать для него описание, URL и привязать к нему ссылки на свои контакты в мессенджерах и социальных сетях. Всё это бесплатно и занимает не более пары минут». Созданный профиль становится своеобразной онлайн-визиткой пользователя.

Основным преимуществом Mssg.me создатели считают то, что получателю не нужно будет вводить номер или ник пользователя в мессенджерах — сервис автоматически открывает нужный диалог. На сайте Visa утверждается, что данный мессенджер использует уже более 35 000 компаний для общения с клиентами.

Но вот гарантировать своим пользователям отсутствие претензий со стороны российских властей сервис, зарегистрированный в украинских Черкассах, видимо, пока не в силах.

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don but rks

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VPNlove.me

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