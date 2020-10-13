Штрафы до 15 млн рублей за «непослушание» YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и ВК одобрены в I чтении

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект №989758-7 о штрафах до 15 млн рублей за отказ YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и «ВКонтакте» удалять информацию с призывами к массовым беспорядкам и экстремизму, пропагандой наркотиков и порнографией с участием несовершеннолетних. Соответствующий проект закона был внесен в июле текущего года депутатами от «Единой России» Александром Хинштейном и Сергеем Боярским.

#Заседание: Первое чтение прошел законопроект, устанавливающий ответственность в случае, если провайдеры и владельцы сайта не удаляют противозаконную информацию — например, призывы к экстремизму. pic.twitter.com/Ur7IG3uBMr — Государственная Дума (@dumagovru) October 13, 2020

Хинштейн, выступая перед парламентариями со вступительным словом, заявил о наличии в российском законодательстве правовой коллизии:

«…когда законодатель установил запрет на распространение той или иной информации и право государства в лице Роскомнадзора выносить требование об удалении такой информации, но, в то же время, ответственность за неисполнение этого требования законом не предусмотрена».

@Khinshtein выступление на пленарном заседании по законопроекту об ответственности за неудаление Интернета запрещенной информации. Речь идет в том числе о детской порнографии и экстремистских материалах https://t.co/MMDmZfXRZW — Infokomitet.gd (@infokomitet_gd) October 13, 2020

По мнению авторов законопроекта, предложенные ими поправки эту «коллизию» должны устранить.

Всякий раз, когда тот или иной провайдер хостинга или представитель соцсети будет игнорировать требование РКН об удалении того или иного материала, будет выписываться штраф. В пояснительной записке к тексту законопроекта сказано, что вопреки требованиям РКН с YouTube к апрелю 2020 года не удалено 10482 страниц URL с запрещенной информацией, из Twitter — 1 462 URL, из Instagram — 1435, с Facebook — 362. Речь в данном законопроекте идет не исключительно об иностранных ресурсах, так как и российские соцсети не всегда реагируют на требования РКН.

Как следует из текста проекта закона, непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к информации будет грозить штрафом для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законом.

Кроме того, за непринятие мер по ограничению доступа или удалению информации с призывами к экстремизму, пропагандой производства наркотиков или детской порнографии предполагаются штрафы для граждан от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс., для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан будет от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс., для юрлиц — от 4 млн до 8 млн рублей, а за повторное непринятие мер по ограничению доступа информации с призывами к экстремизму или детской порнографией предлагается ввести штраф для граждан от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн, для юрлиц — от 8 млн до 15 млн рублей.

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