Прокуроры заблокировали аниме ID:Invaded за «жестокость и побуждение к суициду»

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили там ссылку на ресурс, посвящённый аниме:

reestr.rublacklist.net/record/2617330

Там выложен один из эпизодов анимационного сериала ID:Invaded («ID:Вторжение», «Идо: Инвейдеддо») — адаптация манги Юки Кодамы. Сериал вышел в январе текущего года и рассказывает о том, как некая организация работает над расследованием преступлений и использует специальную систему «Мидзуханомэ», способную чувствовать намерение убийства. Талантливый детектив Акихито Нарикисаго (Сакаидо) становится пилотом системы и проникает в глубины подсознания преступников, чтоб найти зацепки для следствия. «Разбираясь с чередой загадочных и жестоких происшествий, детектив неожиданно нападает на след возможного создателя серийных убийц», — сказано в описании к аниме.

В серии, которая была заблокирована по вышеуказанной ссылке, есть присущие для современной японской культуры сцены, которые можно назвать «жёсткими», но чтоб там как-то зашкаливал уровень насилия, сказать нельзя.

Тем не менее, в решении Ленинского районного суда Тульской области, по которому был заблокирован данный сериал, говорится, что прокуратура Ленинского района Тульской области в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружила видеофайл с информацией, содержащей

«сцены насилия, жестокости, обращения с оружием, побуждающая к совершению суицидов».

Прокуроры потребовали заблокировать доступ к странице с этим видеофайлом на основании закона №436-ФЗ «о защите детей от «вредной» информации». Суд удовлетворил заявление прокуроров.

Решение о блокировке данной ссылки, на наш взгляд, сомнительное. Как уже указывалось выше, нельзя сказать, чтоб в данном эпизоде как-то культивировалась жестокость и, уж тем более, нет там призывов, побуждающих молодёжь к совершению противоправных действий.

доброе утро всем советую посмотреть id вторжение для пятерок по математике pic.twitter.com/iYupvKeCBW — ВИКИНГ (@CEOofMrCompress) August 17, 2020

Вообще ссылки на аниме-сайты часто попадают в реестр запрещённых, но связано это, как правило, с нарушением авторских или исключительных прав. Хотя бывают здесь исключения, как это произошло в апреле текущего года, когда якобы из-за рекламы азартных игр их туда отправила Федеральная налоговая служба; также усилиями Роскомнадзор был недоступен сразу весь тематический сайт, поскольку там находилась некая картинка, которую надзорное ведомство, видимо, приняло за порнографическую.

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