Аниме-порка

РосКомСвобода обратила внимание на новый всплеск интереса властей к аниме-сайтам. С начала этого года уже несколько популярных порталов попали в реестр заблокированных, и среди основных причин здесь либо «пиратство», либо наличие на сайте «клубнички» самого разного уровня дозволенности. В первом случае такие ресурсы попадают в реестр информации, распространение которой в России запрещено, решением Мосгорсуда, во втором случае — по велению Роскомнадзора. Реже их туда отправляет Федеральная налоговая служба (ФНС), которая часто блокирует пиратские сайты из-за наличия на них рекламы азартных игр либо букмекерских контор. Несколько наиболее ярких случаев мы рассмотрим в этой статье.

На днях мы обнаружили в реестре сразу два очень популярных аниме-портала: animebest.org и animedia.tv. Оба оказались в реестре заблокированных сайтов по решению №3-0862/2019 Московского городского суда.

Иск был подан уже известным в аниме-сообществе ООО «Синема Галэкси», которое неоднократно предъявляло претензии к соответствующим сайтам по части «пиратства». Как следует из карточки суда, на этих и других сайтах был выложен «телевизионный анимационный сериал, 13 серий, 3 сезон, Работа 3: (C) Karino Takatsu/SQUARE ENIX, WWW.WORKING!! Projekt».

В списке вместе с animebest.org и animedia.tv также оказались сайты yummyanime.club, online.anidub.com, tr.anidub.com, you-anime.ru и smotret-anime-365.ru, но правообладатель настаивал на постоянной блокировке лишь первых двух. Из этого списка уже побывали под блокировкой online.anidub.com и tr.anidub.com, видимо, являющиеся «неофициальными копиями» заблокированного на постоянной основе летом прошлого года anidub.com, но сейчас оба сайта-копии вынесены из реестра. Претензии к этому порталу выдвигало всё то же ООО «Синема Галэкси», уже, видимо, освоившееся с ролью «копирайтного тролля».

Между тем, AniMedia уже в курсе блокировки, поэтому в официальном паблике советует своим пользователям обратиться за помощью к Tor и VPN.

В феврале текущего года под полную блокировку попал портал gidanime.com, но причиной тому стали не претензии правообладателей, а решение ФНС. Видимо, сайт рекламировал азартные игры, но на данный момент никаких баннеров на нём нет.

reestr.rublacklist.net/record/2086370/

Правообладатели, кстати, тоже обращались с жалобами на этот сайт — отдельные ссылки на него и на его копии внесены в реестр решением Мосгорсуда, но под полную блокировку данный аниме-портал по «пиратке» не вносился никогда.

Ещё один сайт мультфильмов и аниме оказался в реестре усилиями ФНС — multgo.ru:

reestr.rublacklist.net/record/2116313/

Никакой рекламы азартных игр на этом ресурсе тоже не содержится, поэтому претензии налоговиков к нему не совсем понятны. Впрочем, ФНС уже не впервые проявляет активность по отношению к «пиратским» сайтам. Случаи массового внесения такого рода ресурсов в бан происходили и в 2018, и в 2019 годах, поэтому вряд ли что-то изменится в методах данного ведомства в году текущем.

Совсем недавно российские пользователи японского интернет-магазина товаров для хобби, в том числе и для любителей аниме HOBBY SEARCH обнаружили, что его сайт недоступен. «У меня шок. Этот магазин существует десятки лет! Вы понимаете, что сейчас под ударом буквально любой аниме-шоп?» — написала одна из пользовательниц.

reestr.rublacklist.net/record/2194126/

Выяснилось, что причиной блокировки стала одна-единственная картинка, которую Роскомнадзор счёл незаконной, вследствие чего ограничил доступ к ссылке с ней по https, отчего недоступен стал сразу весь ресурс. Хотя картинка уже удалена, ссылка по-прежнему не вынесена из реестра.

К слову, Роскомнадзор, в полномочия которого входит блокировка детской порнографии, является, пожалуй, чемпионом по охоте на аниме — это видно, если осуществить поиск по соответствующим тегам.

Порой аниме становится причиной привлечения конкретных пользователей. Так, в декабре прошлого года к трём годам лишения свободы за публикацию обнажённых аниме-персонажей во ВКонтакте была осуждена женщина-трансгендер из Брянска. После того, как в Сети возник общественный резонанс и к делу подключились правозащитники, приговор был отменён уже в январе текущего года, а сама она освобождена из-под стражи.

.

.

.