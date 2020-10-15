Twitter вслед за Facebook будет удалять отрицающие Холокост посты

Twitter заявил, что собирается удалять посты, в которых отрицается Холокост, сообщает CNBC. «Мы решительно осуждаем антисемитизм, и ненавистническое поведение абсолютно неприемлемо для нашего сервиса», — сказали в компании. Соцсеть также принимает меры против контента, который прославляет исторические акты насилия и геноцида в целом.

Несколькими днями ранее Facebook объявил, что будет блокировать информацию, содержащую отрицание Холокоста, в соответствии со своей программой по борьбе с информацией, разжигающей рознь и ненависть. По данным компании, в мире наблюдается рост антисемитизма, а также усиливается степень неосведомлённости о преступлениях времён Второй мировой войны, связанных с Холокостом.

Today we're updating our hate speech policy to ban Holocaust denial.We've long taken down posts that praise hate… Опубликовано Mark Zuckerberg Понедельник, 12 октября 2020 г.

В июле британский рэпер Уайли получил бан в Twitter после того, как он опубликовал серию антисемитских высказываний. В твитах от имени аккаунта Уайли говорилось, что евреи систематически эксплуатируют темнокожих музыкантов. Facebook и Instagram также удалили его страницы.

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