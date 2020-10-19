«Антихамский» законопроект забуксовал в Госдуме

Депутаты отложили принятие законопроекта об ответственности чиновников и парламентариев за оскорбления граждан, внесенного единороссами после ряда скандальных случаев хамства со стороны представителей власти, сообщает «Ъ». После первого чтения в июле инициатива зависла в профильном комитете из-за «серьезных» замечаний правительства. Законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбления был внесен в мае секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и его заместителем, депутатом Госдумы Александром Хинштейном.

Единороссы предлагали уточнить, что оскорбление может унижать честь и достоинство не только одного лица, но и группы лиц, а также может быть выражено не только в «неприличной», но и в «иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность». Верхняя планка штрафа для физических лиц поднималась с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. руб. Максимальный штраф за публичное оскорбление предполагалось увеличить для граждан в два раза — до 10 тыс. руб. При этом публичным оскорблением будут считаться высказывания, размещенные не только в СМИ или произведениях искусства, но и в интернете. Кроме того, поправки к ст. 5.61 КоАП должны установить специальную ответственность за оскорбления для чиновников и лиц, замещающих государственную или муниципальную должность: для них предусмотрены штраф до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до года (при повторном нарушении — до двух лет).

В СМИ поправки преподносились как мера «против хамства чиновников», однако, как видно из содержания законопроекта №954048-7, ужесточение должно коснуться всех категорий граждан, выражающих своё мнение в грубой форме.

Отзывы на законопроект были противоречивы: профильный комитет отметил в своем заключении, что понятия «иных унизительных форм» нет в законодательстве, поэтому необходимо предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений.

Правительство в своем отзыве также отметило, что это дополнение избыточное, а отдельная ответственность для чиновников нарушает принцип равенства граждан перед законом по сравнению «с иными должностными лицами, выполняющими публично значимые функции».

Правовое управление Госдумы отмечает, что российское законодательство признает обладателем достоинства как неотчуждаемого блага только отдельного человека (а не группу лиц).

В думском комитете по федеративному устройству обращают внимание на то, что к депутатам административный штраф неприменим без соблюдения процедуры снятия неприкосновенности. Нельзя к ним применить и дисквалификацию — возможно только досрочное лишение полномочий, но и для этого надо менять закон об их статусе.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн никаких замечаний к своему проекту не имеет, но он сказал «Ъ», что «поправки ко второму чтению будут». По его словам, «ключевая тема дискуссии» — «расширение понятия „оскорбления“».

Инициативы об ответственности чиновников чаще всего возникают накануне важных голосований, отмечает политолог Константин Калачев: «До федеральных выборов еще далеко. Лучше эту тему придержать до начала выборной кампании. Если принять законопроект сейчас, чиновники и лица, занимающие госдолжности, окажутся под ударом, а спасибо никто не скажет».

«Это не первая «народная» инициатива от депутатов «Единой России» в 2020 году, — заметили «Открытые медиа». — В разгар пандемии коронавируса они внесли законопроект об отсрочке для бизнеса при уплате задолженности до 15 млн рублей. А в августе РБК узнал о предложении единороссов попросить «Газпром» бесплатно подключать россиян к газопроводу».

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