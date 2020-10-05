Очередное высказывание об архангельском теракте закончилось реальным сроком

Вологодский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Арбузова за комментарии о взрыве возле здания управления ФСБ в Архангельске. Об этом со ссылкой на местного политика Сергея Гужева пишет «Медиазона».

Как сказано в материалах дела, в начале ноября 2018 года Арбузов в группе «Плохие новости 18+» написал комментарии со словами: «Вот кому звание герой России давать надо, себя не пожалел», «Я лишь выразил восхищение этим человеком, а мы как всегда будем просто тут тереть и молчать в слух», «Дал ощущения, что не ты один поймаешь, что сейчас вообще происходит». В бумаге отмечается, что первый комментарий набрал 68 лайков.

Отца двоих детей обвинили в публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК). Гужев добавляет, что, «по его данным», обвиняемый с самого начала сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся.

Комментарии Арбузова, по версии психолого-лингвистической экспертизы, «выражают положительную оценку насильственных действий, направленных на устрашение органов власти». Эксперты считают, что вологжанин «считает правильным» и «дает положительную оценку» самоподрыву Жлобицкого.

Отцу двоих детей таксисту Сергею Арбузову в Вологде дали 5 лет колонии за комментарий в Сети о самоподрыве Михаила Жлобицкого у архангельского ФСБ. Мне писала его сестра, я предлагал помощь и огласку, она испугалась. И вот результат. Не молчите!https://t.co/II07KujUhs — Дмитрий Гудков (@gudkovd) October 19, 2020

Известный оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своём Telegram-канале сообщил, что знаком с обстоятельствами этого дела:

«Вчера вечером я испытал шок… Дело в том, что эта новость напрямую касается меня. Мне еще в конце лета писала сестра Сергея Арбузова, просила помощи. Мы поговорили, я предупредил, что без огласки срок будет большим. Женщина сказала, что подумает, обещала перезвонить – и пропала. А теперь я даже не могу найти переписку с ней: видимо, в страхе удалила. Я не знаю, откуда взялся этот страх. Помню из разговора, что местный фсбшник преследовал ее, заставил уволиться с работы в поликлинике, создавал невыносимую атмосферу. Зачем? – То ли добивался доноса на брата, то ли просто развлекался. Но результат молчания – 5 лет за несколько слов. Я могу сказать только одно: не молчите. У нас нет никакой защиты от кровожадного государства, кроме, как говорил в свое время Горбачев, гласности. И эта-то защита слабая, но, если отказаться и от нее, шансов не будет совсем. Я надеюсь, что в такой же истории из Воронежа, с Надеждой Беловой, именно огласка, шумиха спасет эту прекрасную женщину. Сделает то, чего не произошло в Вологде».

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Гудков напомнил также о деле Александра Меркулова из Санкт-Петербурга, которого летом текущего года суд арестовал по той же «террористической» статье – в начале октября арест был продлён ещё на месяц.

В свою очередь, ОВД-Инфо известно по меньшей мере о 15 делах об «оправдании терроризма», возбужденных по следам взрыва в архангельском УФСБ: дело Светланы Прокопьевой; дело Ивана Любшина; дело Алексея Шибанова; дело Надежды Беловой; дело Вячеслава Лукичева; дело Людмилы Стеч; дело Екатерины Мурановой; дело Константина Васильянова; дело Олега Немцева; дело Александра Коваленко; дело Галины Гориной; дело Павла Зломнова; дело Александра Довыденкова; дело Надежды Ромасенко; дело Александра Соколова; дело Александра Меркулова.

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