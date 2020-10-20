Росмолодёжь блокирует уголовный контент

Проводя очередной мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы решили ознакомиться — как обстоят дела у Росмолодёжи, получившей право блокировать интернет-ресурсы, связанные с вредным для подрастающего поколения контентом. С сентября 2019 года таких сайтов не набралось и трёх десятков, и информация на них касается в основном услуг киллеров, приобретения или сборки оружия, а также шок-контента. Как следует из прошлогоднего постановления кабмина, в блокировочный список входит и тема так называемого «колумбайна». Но из последних блокировок интересными нам показались следующие:

reestr.rublacklist.net/record/2622395

reestr.rublacklist.net/record/2622393

Обе блокировки связаны с так называемой «блатной» темой. Первая ссылка — своего рода гайд «Выживание в тюрьме», вкратце рассказывающий о порядках в местах не столь отдалённых, уголовных кастах, особенностях в одежде, традициях и так далее.

Вторая ссылка ведёт на сайт наклеек для авто, стен, чехлов смартфонов, ноутбуков и сноубордов. Росмолодёжь решила заблокировать ссылку на наклейку «А.У.Е.» (организация, признанная запрещённой в РФ летом текущего года). Сайт поспешил удалить данный контент, но ссылка ещё живёт в кэше Google. Наклейка «А.У.Е.» соседствует здесь с такими мемами как «9 мая», «Вежливые люди», «Smotra», «Angry birds» и т.п.

Однако пока никакого «колумбайна», который якобы массово вторгся в жизнь российских детей через интернет, в «запретном списке» Росмолодёжи не обнаружено.

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