Минцифры разработало рекомендации по переходу на российские криптоалгоритмы

Минцифры разработало временные рекомендации по переходу органов госвласти и местного самоуправления на отечественные криптографические алгоритмы и средства шифрования при взаимодействии с гражданами и организациями. Соответствующий проект приказа выложен на общественное обсуждение.
Коммуникация будет осуществляться с помощью клиентской части «Сервиса защищённого взаимодействия» (СЗВ).
Минцифры утвердило рекомендации по переходу на российские криптоалгоритмы #Минцифры, #РФ, #СЗВ https://t.co/jHzAMSo4DY pic.twitter.com/f6ErlcopgV
— SecurityLab.ru (@SecurityLabnews) October 20, 2020
Он представляет собой комплекс организационно-технических мер с клиент-серверной архитектурой, реализующий электронное взаимодействие граждан и организаций с информационными ресурсами органов государственной и муниципальной власти. Общение происходит по защищённым протоколам с поддержкой российских криптографических алгоритмов.
В рамках работ по созданию СЗВ проектируется подсистема реализации протокола защиты транспортного уровня, обеспечивающая:
− перенаправление на средства СЗВ трафика граждан и организаций при их обращении к государственным и муниципальным информационным системам;
− одностороннюю аутентификацию средств СЗВ;
− расшифровку трафика и его передачу на обработку в другие подсистемы СЗВ.
При выборе ПО для реализации клиентской части Сервиса Минцифры рекомендует выбирать решения с использованием отечественных криптографических стандартов со следующими характеристиками:
Технические решения клиентской части СЗВ будут основаны на российском ПО, входящем в Единый реестр российских программ для для электронных вычислительных машин и баз данных. Средства криптографической защиты информации, используемые в клиентской части Сервиса, должны быть сертифицированы ФСБ.
Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа — 2 ноября 2020 г. Если у вас есть какие-то предложения или замечания, вы можете оставить их на странице документа.
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