Роскомнадзор призвали разблокировать LinkedIn

Представители бизнеса, юристы и общественники написали в Роскомнадзор официальное письмо с просьбой разблокировать на территории России американскую деловую соцсеть LinkedIn, доступ к которой ограничивается с осени прошлого года — в 2016 году Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск РКН и решил признать деятельность linkedin.com по сбору, использованию и хранению персональных данных граждан РФ нарушающей требования Закона «О персональных данных» и права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Апелляцию соцсети на это решение впоследствии отклонил Мосгорсуд.

По мнению российского надзорного ведомства, соцсеть якобы обрабатывала персональные данные третьих лиц без их согласия, а также не предоставила сведений о локализации серверов на территории РФ. С того времени по сегодняшний день в России остаются заблокированными сайты http://www.linkedin.com и http://linkedin.com.

Из-за ограничения доступа к LinkedIn пострадали научная, профессиональная, деловая и другие отрасли. Стали невозможными регистрация и участие в множестве конференций и саммитов. Упускается важная для развития российской науки информация о подходах и разработках конкурирующих научных сообществ, затормаживается прогресс науки и бизнеса в Российской Федерации. Существовавшие ранее международные профессиональные связи с мировым научным и профессиональным сообществом обрываются, партнерства рушатся, деятельность российских сообществ в LinkedIn постепенно затухает и со временем может привести к полному исчезновению таких сообществ из LinkedIn.

Для развития бизнеса, в том числе IT, являющегося ключевым для полноценного развития экономики Российской Федерации, блокировка LinkedIn стала непреодолимым барьером для доступа к рекламной площадке на одной из мощнейших мировых платформ для профессионалов, позволяющей ранее продвигать российские разработки и сервисы.

Российский бизнес лишён возможности далее продвигать свой бизнес за рубежом через LinkedIn, что влечёт за собой колоссальную упущенную выгоду для разработчиков профессиональных систем, приложений и других продуктов.

При этом, иностранный бизнес беспрепятственно пользуется LinkedIn и российскими сайтами и платформами для продвижения своих товаров и услуг, получает от этого прибыль, новые рынки сбыта. Вследствие этого, одним из результатов блокировки LinkedIn в Российской Федерации можно считать разрушительную для российского бизнеса дискриминацию.

Ввиду кризиса, вызванного COVID-19, российский бизнес рассчитывает на скорейшее снятие блокировки LinkedIn, чтобы иметь доступ к иностранным рынкам сбыта, наращивать мощности и доходы, — уверены авторы письма.

Ко всему прочему, данная блокировка нарушает конституционные права граждан Российской Федерации, дискриминирует их и российский бизнес по сравнению с иностранными пользователями и компаниями, имеющими учётные записи в LinkedIn, приносит Российской Федерации финансовые и научно-культурные потери, изолирует Российскую Федерацию от остального мира в некоторых важнейших аспектах мирового прогресса.

Одна из авторов письма, консультант и сертифицированный эксперт в области приватности Елена Себякина подтвердила нам, что письмо отправлено в Роскомнадзор — она уже получила соответствующее уведомление о доставке. Блокировка LinkedIn напрямую сказалась на её профессии. Когда случилось одно из самых знаковых событий в вопросе защиты персональных данных — процесс Schrems II с участием самого Максимилиана Шремса, — происходило это в LinkedIn, и чтоб послушать его, пришлось воспользоваться длинной цепочкой обходных путей. Но уже когда в LinkedIn была организована группа по Schrems II, Елена снова «оказалась в пролёте»:

«Это не просто нарушает мои права на свободный доступ к информации, на свободное заключение договора с LinkedIn, это делает меня аутсайдером профессии помимо моей воли, насильно. Я с этим не согласна и считаю это абсолютно неприемлемым. Как если бы в Ленинскую библиотеку пускали только иностранцев: у них есть доступ к знаниям, а у россиян — нет! Ну и конечно, те технические извращения, на которые приходится сегодня идти россиянам, тратить свои деньги, чтобы получить доступ к LinkedIn — это надругательство над свободой договора граждан России. Как собственно и любая блокировка сайта, который важен гражданам России для коммуникации или обучения чему-либо, или нетворкинга».

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В числе подписавших письмо экспертов — представители «РосКомСвободы». Руководитель организации Артём Козлюк считает, что никаких препятствий для снятия блокировки с LinkedIn в России не существует:

«Несмотря на то, что пользователи LinkedIn привыкли обходить блокировку в России, само ограничение доступа к крупнейшей в мире деловой социальной сети выглядит нелепо, а её причины — надуманными. Призываю Роскомнадзор проявить силу воли, включить разум и отказаться от абсурдного преследования вполне легального делового сервиса, который в том числе интегрирован в бизнес и научные структуры в России. Тем более примеры, когда надзорное ведомство отказывается от своих первоначальных планов блокировать крупные сервисы уже были — вспомним про Telegram. Считаю, что и для разблокировки LinkedIn нет никаких препятствий».

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Также на Change.org была создана петиция с требованием отменить блокировку LinkedIn на территории РФ. «РосКомСвобода» просит присоединиться к нам — подписать, а также активно распространять её на всех интернет-платформах.

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Примечательно, что Linkedin — единственная доступная в Китае глобальная социальная сеть, поскольку ей активно пользуется бизнес. Последние цифры говорят о 40 миллионах пользователей из Поднебесной, большинство из которых – топ-менеджеры, представители бизнеса, а также отдельные профильные специалисты, использующие данный сервис для выхода на мировой уровень, поскольку для внутреннего рынка у них уже есть своя платформа — WeChat. Поэтому весьма странно, что российские власти решили перекрыть своим гражданам доступ к такой удобной площадке, которая могла бы послужить «цифровизации экономики», столь лелеемой государственными ведомствами в последнее время.

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