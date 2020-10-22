США обвиняют Россию и Иран во вмешательстве в американские выборы

Национальная разведка заявила, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей-демократов в преддверии президентских выборов (состоятся 3 ноября), пишет Bloomberg. По словам директора спецслужбы Джона Рэтклиффа (его называют человеком Трампа), эти сведения могут быть использованы в целях дезинформации.

Иран уже якобы рассылает американцам фальшивые электронные письма и распространяет видеоролик с недостоверной информацией об удалённом голосовании по почте с целью манипуляций из-за рубежа. Россию Рэтклифф упомянул вскользь, сказав, что она получила информацию об избирателях отдельно от Ирана.

Директор Нацразведки США сказал, что Россия и Иран получили данные об американских избирателях и попытались повлиять на выборы. В частности, рассылая электронные письма с угрозами и пытаясь «разжечь социальные волнения»https://t.co/dU0JFffp0V — TJ (@tjournal) October 22, 2020

Часть фейковых электронных писем отправлена якобы от лица ультраправых групп, поддерживающих Трампа (напомним, действующий Президент представляет Республиканскую партию). Избиратели-демократы получали ненавистнические сообщения с угрозами насилия от «Гордых парней» (Proud Boys). В теме писем говорились: «Голосуйте за Трампа, а не то…». Данные об избирателях по большей части были общедоступными, указали в ведомстве.

Глава Нацразведки уточнил, что цель вмешательства России в американские выборы — помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Цель Ирана, наоборот, — не допустить победы действующего главы Белого дома.

Трамп неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте, предлагаемом демократами, итоги выборов могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за границы. Никаких доказательств при этом глава Белого дома не приводил.

Дипломат иранской миссии в Нью-Йорке Алиреза Мириусефи ответил, что его страна не заинтересована во вмешательстве в американские выборы и не имеет предпочтений в их результатах. Он призвал Штаты прекратить нападки в адрес Ирана.

Россию ранее уже обвиняли во вмешательстве в выборы в США. В 2017 году «фабрика троллей» якобы распространяла посты и комментарии в соцсетях и СМИ, формируя определённое общественное мнение. В РФ всё это отрицают.

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