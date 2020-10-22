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22.10.2020

США обвиняют Россию и Иран во вмешательстве в американские выборы

По сведениям нацразведки, они получили доступ к данным избирателей-демократов, и Иран уже рассылает американцам фальшивые электронные письма с целью манипуляций

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Национальная разведка заявила, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей-демократов в преддверии президентских выборов (состоятся 3 ноября), пишет Bloomberg. По словам директора спецслужбы Джона Рэтклиффа (его называют человеком Трампа), эти сведения могут быть использованы в целях дезинформации.

Иран уже якобы рассылает американцам фальшивые электронные письма и распространяет видеоролик с недостоверной информацией об удалённом голосовании по почте с целью манипуляций из-за рубежа. Россию Рэтклифф упомянул вскользь, сказав, что она получила информацию об избирателях отдельно от Ирана.

Часть фейковых электронных писем отправлена якобы от лица ультраправых групп, поддерживающих Трампа (напомним, действующий Президент представляет Республиканскую партию). Избиратели-демократы получали ненавистнические сообщения с угрозами насилия от «Гордых парней» (Proud Boys). В теме писем говорились: «Голосуйте за Трампа, а не то…». Данные об избирателях по большей части были общедоступными, указали в ведомстве.

Глава Нацразведки уточнил, что цель вмешательства России в американские выборы — помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Цель Ирана, наоборот, — не допустить победы действующего главы Белого дома.

Трамп неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте, предлагаемом демократами, итоги выборов могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за границы. Никаких доказательств при этом глава Белого дома не приводил.

Дипломат иранской миссии в Нью-Йорке Алиреза Мириусефи ответил, что его страна не заинтересована во вмешательстве в американские выборы и не имеет предпочтений в их результатах. Он призвал Штаты прекратить нападки в адрес Ирана.

Россию ранее уже обвиняли во вмешательстве в выборы в США. В 2017 году «фабрика троллей» якобы распространяла посты и комментарии в соцсетях и СМИ, формируя определённое общественное мнение. В РФ всё это отрицают.

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